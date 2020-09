Ženský orgasmus je celkem věda. Jsou hned čtyři druhy a cesta k němu trvá v průměru dvanáct minut

Dámy, zapomeňte na předstírání. Muž, který vás nedokáže dovést na vrchol, by to měl zkusit raději u sousedky. Život je příliš krátký a orgasmus příliš příjemný. V Česku ho předstírá přes dvě třetiny žen a nikdy orgasmus nehrálo pouhých 27 % Češek, což vyplynulo z dlouhodobých průzkumů Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN.

Možná byste mu měla vysvětlit, co to vlastně orgamus je. Je to docela snadné. V místě klitorisu se shromažďuje až 8 000 nervových zakončení. Dráždění tohoto místa může být pro některé ženy až příliš citlivé, proto tento druh orgasmu raději nevyhledávají, cesta k vyvrcholení pak totiž může být pořádně dlouhá a bez výsledků.

Záplava štěstí a lepší zdraví

Je všeobecně známo, že při orgasmu se do krve vyplavují endorfiny, tzv. hormony štěstí, které umí přímo zázraky. Švýcarští vědci dospěli k objevu, že sex zvyšuje obranyschopnost organismu. Pravidelný přísun sexuálního vyvrcholení vás tedy nebude zásobovat pouze dobrou náladou, ale také dokáže posílit imunitní systém. A pozor, dámy. Žádné výmluvy na bolest hlavy, i tu totiž sex odbourává.

Druhy ženského orgasmu

Klitorální orgasmus je ten, který je u žen nejčastější a v pohodě ho zvládnete doma. Až 90 % žen si ho zvládne navodit i bez partnera a velmi jednoduše. Postačí správně stimulovat klitoris a jeho okolí buď rukou, nebo šikovnou hračkou.

Dalším typem je vaginální orgasmus, který je způsoben pouze drážděním uvnitř pochvy. Bohužel až 70 % českých žen je přesvědčených, že jej nemůže dosáhnout. Většinou jde jen o to věnovat tréninku více času a lépe vést partnera.

Třetím typem je orgasmus smíšený. Ideální varianta, kdy se vám podaří prožít vaginální i klitorální orgasmus dohromady. A pak je tu ještě cervikální, kde je v hlavní roli čípek (cervix). Tohoto typu dosahují některé ženy až po porodu nebo po větším sblížení s partnerem. Chce to delší dobu pro stimulaci čípku a jeho okolí.

Délka orgasmu

Podle výzkumů potřebují ženy k dosažení orgasmu v průměru dvanáct minut. Průměrnému muži však stačí k ejakulaci dvě a půl minuty. Jen pro zajímavost, průměrný ženský orgasmus trvá, podle vědců, deset až patnáct vteřin, zatímco mužské vyvrcholení pouhých šest.

KAM DÁL: Martin Kupka: Kdyby Babiš četl méně marketingových průzkumů, možná bychom koronavirus zvládali.