Němci zabili Vinnetoua, ustoupili extrémní levici. Měli bychom zaříznout Trautenberka?

Že se woke (probuzeným) lidem daří v tažení proti náčelníkovi Apačů velmi úspěšně, dokládá i fakt, že se jim podařilo donutit německé vydavatelství Ravensburger Verlag stáhnout také knihy o mladém náčelníkovi Vinnetouovi, určenou pro děti. Z pultů zmizely i doprovodné produkty jako omalovánky či samolepky.

Slovo indián vadí

Jako těžko uvěřitelný působí fakt, že kritikům nejvíce vadí používání slova indián. Je prý rasistické. Knihy zase obsahují „zlehčující klišé“. Došlo to dokonce tak daleko, že se vydavatelství za své knihy oficiálně omluvilo. Svět se zbláznil, chtělo by se vykřiknout. Slovo indiáni pochází až od samotného Kryštofa Kolumba, který se mylně domníval, že doplul do Indie a první obyvatele, se kterými se setkal, tak pojmenoval indiáni.

Pozdější kolonisté nazývali indiány poněkud hanlivě rudokožci (Redskins), což by zřejmě také neprošlo. Sveřepý bandita by tedy ve filmu měl správně zvolat: „Pozor, blíží se sem skupina původních domorodých obyvatel!"

Multikulti přátelství

Přitom samotný příběh Vinnetoua a Old Shatterhanda je paradoxně doslova ukázkou multikulturního přátelství. Old Shatterhend je zeměměřič, jde v podstatě zabírat půdu, která patří Vinnetouovi. Na začátku spolu také dokonce bojují, Old Shatterhand je zajat, pak se věci ale otočí …všichni ten nádherný příběh známe.

Bledé tváře, tedy my, jsme přitom většinou líčeni jako bezohlední bandité, hlavní záporáci jsou všechno běloši a končí špatně, indiáni jsou ušlechtilí, mají vysokou morálku a kdejaký malý kluk si pod vlivem těchto filmů hrál na indiány. Je to naše dětství a jsou to filmy se silným příběhem a morálním poselstvím. Zničit tohle kvůli slovu indián? Šílené, nicméně v Německu možné.

Zařízněme Trautenberka!

Touhle optikou bychom se za chvíli mohli dobrat toho, že z naší televizní tvorby odstraníme třeba oblíbené Krkonošské pohádky. Vyrůstaly na nich generace dětí, ale je možná načase to trochu přehodnotit. Pohádky ukazují zlého Němce Trautenberka, kterak plně zotročil nebohou skupinu Čechů, kteří mu musí sloužit. Častuje je výrazy jako „holoto líná“ nebo „bando líná“. Není to náhodou diskriminující či urážlivé? Češi jsou navíc vylíčeni jako naprosto neschopná individua.

Hajný místo toho, aby byl v čele odboje proti německé vrchnosti, je jen neschopné motovidlo, které se bojí zabít i ptáčka. Kuba má všechny motivy svrhnout tyrana, navíc je fyzicky zdatný, ale stejně se nikdy k ničemu nerozhoupe a slouží Trautenberkovi při všech jeho lumpárnách. No a Anče sice jediná působí vzdorovitě, ale jakmile jí její pán v jednom díle slíbí vlastní chaloupku, zcela otočí a nadšeně mu podstrojuje. Všichni dohromady pak dělají jen to, že neustále potajmu bonzují Krakonošovi, který za ně díky svým nadpřirozeným schopnostem jejich problémy řeší a Trautenberka trestá.

Stereotyp na stereotypu, pro Čechy rozhodně nijak lichotivý. Správné by bylo, kdyby se Češi vzbouřili, nabrali zlého Němčoura na vidle a vyhnali ho ze statku, který by pak zkolektivizovali. Pokud má zmizet z televize ušlechtilý náčelník Apačů a jeho věrný přítel Old Shatterhand, nechť v propadlišti dějin skončí i německý tyran Trautenberk se svou čeládkou. Extrémní probuzená levice to jistě uvítá.

