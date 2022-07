Respirátory se vrátí, říká epidemiolog Maďar. Upřesnil, kdy to bude, a promluvil o reakci na očkování

Znepokojová čísla i postup epidemie nemoci covid-19 napříč populací na tiskové konferenci potvrdil náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic s tím, že sice roste počet hospitalizovaných lidí, ovšem zatím se naštěstí neplní jednotky intenzivní péče. „Ještě ale nejsme na vrcholu,“ doplnil.

Také podle šéfa Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislava Maďara je třeba mít se na pozoru a nic nepodceňovat. I přesto, že společnost už je k nejrůznějším opatřením dost negativní.

Počty nakažených koronavirem rostou, jaká varianta převažuje? Jsou to „staří známí“, nebo jde o nové mutace?

Převažují nové subvarianty Omikronu BA.4 a BA.5, zejména pětka zřejmě v následujících týdnech proletí naší populací.

Stále platí, že mají tyto varianty sice vyšší míru nakažlivosti, ale průběh nemoci je mnohem lehčí než u původního viru z Wu-chanu?

Nové mutace jsou mnohem více infekční než původní wuchanská varianta. I když je s nimi spojená nižší procentuální smrtnost, mnohem vyšší počet nakažených nakonec může vést i k nezanedbatelnému počtu obětí. Nemluvě o postkovidových následcích, které ničí kvalitu života i nerizikovým mladším skupinám populace.

Rastislav Maďar

- odborník na cestovní medicínu

- vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty

- v roce 2004 se podílel na vzniku neziskové mezinárodní humanitární organizace International Humanity

Jak to, že čísla rostou už nyní? Nemělo léto tempo naopak srazit na minimum?

I když je koronavirus sezonním patogenem, dokáže vyvolat epidemické vlny i v teplém počasí. Už to v minulosti opakovaně předvedl, například v Brazílii, Indii nebo JAR. Je to způsobené kombinací vysoké infekčnosti, dále chováním populace bez jakékoliv prevence a klesající imunitou po posledním očkování, respektive po prodělané nemoci.

Byl byste už nyní pro návrat respirátorů či roušek do veřejných prostor?

Bude potřeba se zamyslet nad znovuzavedením ochrany dýchacích cest do zdravotnických a sociálních zařízení. Ale v tomto horkém počasí by to mohlo vést ke kolapsům. Velká část z nich není klimatizovaná, a i pokud jí mají, snaží se kvůli drahým energiím šetřit a moc ji nepoužívají. Ve veřejných prostorách je to aktuálně na dobrovolnosti, kdo je rizikový anebo má zranitelnou osobu ve svém blízkém okolí, může se podle toho zařídit - nosit respirátor nebo se vyhýbat přelidněným prostorům a hromadným akcím.

Umíte si vůbec představit, že by přišla přísnější opatření, než jsou například respirátory? Protože většina společnosti už je dnes nastavená tak, že jakékoli omezování striktně odmítá...

Pokud bude potřeba ochránit obyvatele naší země, budou respirátory určitě prvním opatřením, protože je to účinné a levné. V chladném období se tedy respirátory na některá nejvíc riziková místa pravděpodobně vrátí, bude však snaha o to, aby byly zásahy do života společnosti co nejmenší.

Doporučil byste další dávku očkování? Rizikové skupiny jsou zřejmě jasné, ale co ostatní lidé?

Já si další dávku v září nebo začátkem října určitě dám, i když rizikový nejsem. Nevím, proč bych měl být nemocný, a navíc riskovat post-covid, když se tomu dá zabránit.

Nejčastější příznaky nemoci covid-19:

- horečka

- kašel

- únava

Někteří z nás se po jednotlivých dávkách necítili dobře, někteří na pár dní "ulehli". Máte nějaké rady, jak mohou lidé potížím po vakcinaci předcházet?

Drtivá většina populace toleruje očkování velmi dobře. I pokud se však vyskytnou nějaké obtíže, je to obvykle ničím v porovnání se samotnou nákazou nebo jejími možnými pozdějšími dlouhodobými následky. Po očkování je dobré na 2-3 dny snížit fyzickou zátěž a pokud se objevují první příznaky reakce, mohou se tlumit lékem a nenechat to zbytečně rozjet.

Covid samozřejmě není nic příjemného, zřejmě s námi ale bude navždy. Vy sám odjíždíte na dovolenou, takže byste lidem nedoporučil, aby raději zůstali doma a nikam nejezdili?

Na obě plánované letní dovolené pojedu osobním autem a do míst, kde nebudu v davech lidí. To je z hlediska covidu poměrně bezpečná forma. Není tedy ani tak důležité, kam člověk jede, jako spíše jak a jde taky o způsob trávení času na místě. Pokud bych zůstal v ČR, ale navštívil místa s vysokou koncentrací osob, bylo by to epidemiologicky rizikovější.

