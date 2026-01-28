Vidiny zbožné Maxmiliány Zásmucké. Mistryně v odhalování záhad a adeptka na blahořečení

V baroku se dostala do výrazného popředí opět církev. Zejména řeholnické řády zde vynikaly. Vizionářka Maxmiliána Zásmucká patřila k jednomu z nich
V baroku se dostala do výrazného popředí opět církev. Zejména řeholnické řády zde vynikaly. Vizionářka Maxmiliána Zásmucká patřila k jednomu z nich
zajímavost

Vizionářka, řeholnice a šlechtična, která našla útočiště v klášteře, kde uplatnila své mystické schopnosti. Dnes by byl její doménou spiritualismus a vyvolávání duchů. Psychoterapeut by řekl, že má halucinace, a sociolog by ji odsoudil k zatracení. Tehdy bylo ovšem baroko, a proto jí popřávaly sluchu i významné osobnosti. Mohla být svatá, a nebyla! 

reklama

V temné době plné zbožnosti a strachu hrála stěžejní roli církev a náboženství bylo prostoupeno celou společností. Kláštery a další církevní stavby rostly jako houby po dešti. Řeholnictví jeptišek a mnichů jenom kvetlo. Na světlo světa se čas od času vyšvihly zajímavé církevní osobnosti. Mezi nimi vizionářka Maxmiliána Zásmucká ze Zásmuk. Neměla to však lehké!

Několikero vidění jedné řeholnice

Ve věku patnácti let měla vizi v podobě Panny Marie a údajně s ní i hovořila. Ta ale nebyla poslední a následovali další svatí. Ačkoliv ji chtěli rodiče provdat, ona si našla útočiště v klášteře v Doksech, kde hledala cestu k Bohu a zažila další vidění. Svatí nebyli jediní, setkávala se i s osobnostmi ze světského světa. Dalo by se říct, že šlo o jakési vyvolávání duchů zemřelých, kteří ještě žijícím zanechávali přes Maxmiliánu cenné vzkazy. Ve spánku jí zesnulí, zejména z vyšší společnosti, sdělovali různá poselství, co se děje po smrti. „Řekni mému milovanému bratru, aby vedl správný život, k jakému jsem ho vedl, aby se nebál lidí více než Boha, nikdy nesešel z pravé cesty a nenechal se svést na špatnou,“ vzkázal litoměřickému biskupu Jaroslavu Ignáci ze Šternberka pražský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna, který tenkrát byl již na pravdě boží. 

Znamení před smrtí

Předkové Lobkoviců se skrz ni dozvěděli, jak to vlastně je se záhadou lobkovického předsmrtného znamení. Kdysi se rozbušil roudnický zámecký zvon ještě chvilku před tím, než zemřel jeden z členů rodu. Zvonění měl nejspíš na svědomí neznámý člověk, který chtěl tento čin učinit z vděčnosti. Událost bývá spojována s vraždou záhadného muže, kterého jeden z Lobkoviců nechal pohřbít a zároveň za něj sloužil mši. Je tu ještě jeden fakt, který souvisí se smrtí třetí manželky jednoho ze šlechticů tohoto rodu, Marie Filipíny Althannové. Také u urozené Marie těsně před smrtí zněl umíráček, který slyšel její manžel kníže Lobkovic. Jde o jednu ze záhad lobkovického rodu, která nebyla prozatím odhalena, a Maxmiliána se dost činila, aby bylo ve věci jasno.

Nakonec nebyla svatá

Díky svým proroctvím a spojení se světci ze záhrobí se z ní stala známá autorita, protože u ní nacházely radu a pomoc významné osobnosti té doby. Jednou měla také vidění spojené s císařem Josefem I. Ten prý kvůli svým milostným avantýrám propadl peklu, kde jej hodili do jámy plné ohně a posadili na trůn z plamenů. Anděl strážný si v jejím snu na císaře postěžoval, protože panovník za svého života více naslouchal zlým lidem než dobře míněným radám.

Díky jejím dobrým skutkům se uvažovalo o tom, že se z ní stane blahoslavená. Nestalo se tomu však hlavně z důvodu kontroverznosti její osoby. Navzdory vší slávě a uznání za Maxmiliánina života se o ni po smrti nikdo nezajímal. Ve svých vizionářských předpovědích zapomínala na obyčejný lid, jako by snad ani neměl posmrtný život. Není jasné, zdali neodolala pokušení a nesešla ze správné cesty i ona za svého života a nenaslouchala ďáblu, ke kterému tíhne spiritualismus a mystika, jež pokoušela. Jisté je, že byla slavná v době baroka, ale nikdo neví, zdali šla do nebe, nebo do pekla.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Mánie šlechtičny Marie Justiny. Byla to chorá vězeňkyně ve vlastním paláci. Dnes by stačila ambulantní léčba.

https://www.ctidoma.cz/clanek/historie/vidiny-zbozne-maxmiliany-zasmucke-mistryne-v-odhalovani-zahad-a-adeptka-na-blahoreceni-80124
reklama
#církev #vizionář #Zajímavosti #náboženství
Vstoupit do diskuse
reklama

Svobodová z Ulice pochovala dva partnery. Poprvé byla vdaná za syna známého hokejisty

Veronika Žilková si Holomáče nevezme. Spíš se dřív zase rozejdou

Proč je smích důležitý a jak může ovlivnit náladu a zdraví. Rozhovor s psychiatrem Karlem Nešporem

Peníze za každou cenu. Jak Berdychův gang umučil zlatníka Tomana

Gambleři se vydali legendárním Boeingem 727 do Las Vegas. A zřítili se stejně jako spolehlivý Lockheed v Dallasu. Sundal je neviditelný nepřítel microburst

Mistr malých, ale nezapomenutelných rolí. Sluhy a komorníky měl u filmu snad předplacené. Skončil jako dědek

Vzpomínka na Nazareth. I dnes, když z rádia zazní McCaffertyho chraplák, naskočí husí kůže

Romský mafián devadesátek příliš rozumu nepobral. Ale objevil gangstera Mrázka a dotáhl to daleko

reklama
reklama

To nejzajímavější do Vašeho e-mailu

čtidoma.cz
Máte zajímavou informaci? Chcete spolupracovat?
Kontaktujte šéfredaktora Martina Chalupu: chalupa@ctidoma.cz
© Centa, a.s.
Jakékoli použití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího užití a zpřístupňování textových či obrazových materiálů bez písemného souhlasu společnosti Centa,a.s. je zakázáno. Čtenář svým přihlášením do jakékoli soutěže na našem webu dává souhlas s tím, že v případě, že se stane výhercem této soutěže, může být jeho jméno na webu publikováno. Centa, a.s. využívala licenci ČTK a využívá fotografie z Depositphotos.
Kontakty | Etický kodex | Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů