Babiš se hluboce zamyslel nad UFO. Někdo využívá většinu jeho mozku

„Já vás zdravím z našeho autíčka, polepeném sloganem Lepší vláda a Bude líp a představte si, že právě jedeme do Ostravy," zahajuje Andrej Babiš sérii videí na svém instagramovém profilu, ve kterých odpovídá na otázky diváků. Rozhodně přitom nepůsobí jako člověk, který v soukromém životě nemá ani počítač a na sociálních sítích se nevyzná. Má totiž skvěle zaplacený tým, který lidově řečeno „socky" obstarává za něj a odvádí skvělou práci. Není to ale vše o týmu.

Babiše skopičinám naučili

Andrej Babiš se z mediálně nudného patrona stal člověkem, který se kvůli politickému úspěchu naučil určitému exhibicionismu. Tu na instagramu zatančí, tu se objeví v podcastu Karlose Vémoly, jindy jej tým dotlačí na Oktoberfest, aby křepčil v pumpkách a kloboučku. Tým v čele s Anetou Zicklerovou, která převzala starost o sociální sítě od legendárního Marka Prchala, prostě ví, co dělá. Bohužel, diametrálně odlišné je to u Babišova největšího soupeře, premiéra Petra Fialy.

Fiala je spící panna

Jakkoliv je Fiala mladší než Babiš a celý život se v univerzitním prostředí pohyboval mezi mladými lidmi, šoumenství prostě příliš nepobral. Akademická kariéra z něj prostě prýští do všech směrů a jakmile sundá oblek a pokusí se dělat cokoliv jiného, než politiku, vypadá to prostě nuceně a uměle. Nelze mu sice občas upřít jemný anglický smysl pro humor, ten ale drtivou většinu Čechů nezabere.

Babiš je trochu UFO

„Věříte na UFO," ptá se jeden z diváků Andreje Babiše. „V jeho existenci nevěřím, ale teď mě zaskočil jeden můj známý, dobrý onkolog, bavili jsme se o tom, že využíváme jen patnáct procent mozku. No a otázka je, kdo využívá ten zbytek," hluboce se zamýšlí Andrej Babiš. „Tak možná něco nad námi tam je," dodává Babiš kouká se tam nahoru. „Ale já prostě věřím v to dobro a ono nepřichází," dodává plačtivě.

Kdyby se podobného myšlenkového pochodu dopustil Fiala, Babiš by neváhal a zesměšňoval by jej spolu s Tomiem Okamurou a Kateřinou Konečnou ještě několik týdnů, na internetu by vznikaly memy „Kdo využívá 85 procent Fialova mozku" a podobně, stejně jako jsme to viděli při incidentu s Nutellou. Vládní PR toho prostě neumí využít a Petr Fiala by tohle Babišovo mentální škobrtnutí nedokázal prodat.

Dopadne to jako v USA

Je to podobný příklad jako v amerických prezidentských volbách, kde Demokraté tak nějak počítali s tím, že jejich věrné voliče nikdy neztratí a na křik Donalda Trumpa, jehož výroky se mnohdy s pravdou viděly opravdu z dálky, prostě nebudou brát vážně. Brali. Stejně tak budou někdejší příznivci stran pětikoalice brát vážně Andreje Babiše a Česko se po volbách příští rok klidně může dostat do pevného držení hnutí ANO. A s kým bude Babiš vládnout? Varianty jsou jedna horší než druhá.