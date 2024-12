Za odměnu prý dostane zlatý důl. Putin má nového vyjednavače pro Sýrii, Ramzana Kadyrova

Chování Ramzana Kadyrova by se v posledních letech dalo přirovnat ke zlobivému dítěti. Nešetřil silnými slovy na adresu jeho bojovníků na Ukrajině, když je nabádal, aby nebrali žádné zajatce a ukrajinské vojáky rovnou zabíjeli, nebo se proháněl v nejnovější Tesle o které lživě tvrdil, že mu ji poslal Elon Musk. Teď se však podle listu Novaja Gazeta Europe sešel mezi čtyřma očima s Vladimirem Putinem a dostal velmi důležitý úkol. Za Rusko prý bude jednat s organizací Hajját Tahrír al-Šám, která stojí za převratem v Sýrii. Pomoci má jak jeho muslimské vyznání, tak skvělé kontakty, které v Sýrii má. Pro Putina by tak konečně mohl začít být užitečný.

Na Ukrajině moc nepomáhá

Jistě, jeho bojovníci z jednotek Achmat sice pomáhají při ruské invazi na Ukrajině, podle redakcí osloveného analytika Jiřího Vojáčka je však jejich pomoc spíše symbolická. „Je to pro Rusy sice vítaná pomoc, jsou to jistě ty z kvalitnějších jednotek, na druhou stranu nejsou příliš početné, takže by se bez nich válka na Ukrajině jistě obešla. Ve stovkách tisíc nasazených vojáků jsou Achmatovci jen kapkou v moři," říká expert. V Sýrii je to ovšem jiná písnička.

Nejistý osud ruských základen v Sýrii

Rusko totiž potřebuje vyřešit problém se svými vojenskými základnami právě v Sýrii. Jejich osud je totiž po převratu značně nejistý a Rusko z nich muselo narychlo stahovat své jednotky. Kadyrov se tak má podle zdroje Gazety postarat o to, aby se Rusové do strategických základen mohli zase vrátit a nová vláda jim dala bezpečnostní záruky.

Kadyrov chce pomáhat islamistům

Hajját Tahrír al-Šám (HTS), hnutí, které má na svědomí pád Asadova režimu, totiž Rusko považuje za teroristickou organizaci a Putin si tak jednáním s ní příliš nechce špinit ruce. Naopak Kadyrov má v Sýrii skvělé kontakty, píše Gazeta. To potvrzují i zprávy, které Kadyrov v posledních dnech zveřejňuje na svém telegramovém kanálu. „Je nutné zahájit proceduru odstranění HTS a jejích představitelů z ruského seznamu teroristických organizací," píše v jednom příspěvků a doplňuje, že je třeba sestavit tým z obou zemí, která "bude schopna vybudovat první spojení a začít řešit problémy," píše Kadyrov a nabízí syrským islamistům pomoc.

„Pokud dojde k rozkazu vrchního velitele Ruské federace Vladimira Vladimiroviče Putina, jsme připraveni poskytnout podporu při hlídkování našich vojáků v ulicích společně se syrskými jednotkami. Policie Čečenské republiky již zajistila pořádek v některých částech Sýrie a chránila lidi před rabováním a násilím," dodává Kadyrov.

Odměna pro Kadyrova? Zlato

Nebude to ale zadarmo. Jak píše výše zmíněný deník, Kadyrov by mohl být odměněn doslova ve zlatě. Podle důvěrných zdrojů by odměnou za zprostředkování dobrých vztahů s novou syrskou vládou mohl být podíl ve firmě Polyus, která je největším těžařem zlata v Rusku. Podíl v ní vlastnil oligarcha Sulejman Kerimov, kterého Kadyrov obvinil z přípravy jeho atentátu. Oligarcha svůj podíl prodal a ten by teď mohl připadnout právě čečenskému vůdci. Putin by Kadyrovovi také údajně měl pomoci získat kontrolu nad největším ruským e-shopem Wildberries, kolem kterého byl v Rusku také velmi turbulentní vývoj. Čečenský vůdce má tak více než dobrou motivaci v jednáních uspět.

