Slavný krejčí Armani. Přiznal něco, co nikdo ve světě módy netušil
Oblékal takové ikony, jako jsou Julie Robertsová, George Clooney, Cate Blanchettová a Lady Gaga. Více než práce jej však těšila samotná krejčovina. Raději seděl a přišíval knoflíky. Vytvořil moderní jazyk módy, ale udělal prý jednu chybu, o které promluvil těsně před smrtí.
Tento rok v září zemřela další slavná osobnost. Byla jí byla módní ikona – Giorgio Armani. Bylo mu požehnaných 91 let. Již delší dobu se necítil zdravotně dobře, a tak bylo jen otázkou času, kdy nastane konec. Před smrtí ještě světu odhalil, co je mu nejvíce líto.
V jedné věci v životě chyboval
Nedávno Armani sdělil světu své tajemství. Uvědomil si totiž, v čem v životě nejvíce chyboval. Letos v srpnu, když byl ještě naživu, se vyzpovídal pro média. „Nevím, jestli bych použil slovo workoholik, ale tvrdá práce je pro úspěch rozhodně nezbytná. Jediné, čeho jsem v životě litoval, bylo, že jsem strávil příliš mnoho hodin prací a nedostatek času s přáteli a rodinou. Bojím se samoty. Ve skutečnosti netrpím lítostí. Kdybych si ale měl znovu prožít svůj život, snažil bych se trávit více času s přáteli a rodinou,“ svěřil se známý módní návrhář. Stylistka Lada Pospíšilová o něm řekla, že „Armani je něco jako esence luxusu, která zazní ještě dřív, než vstoupí do místnosti. Je to kombinace nadčasové elegance, precizního italského řemesla a nenapodobitelné jednoduchosti, která má sílu působit víc než jakýkoli přeplácaný design“.
Mimo jiné vyslovil přání, kam by chtěl, aby se jeho společnost dále vyvíjela. „Mé plány ohledně nástupnictví spočívají v postupném předávání povinností, které jsem vždy vykonával, těm, kteří jsou mi nejblíže, jako je Leo Dell'Orco, členové mé rodiny a celý pracovní tým. Chtěl bych, aby nástupnictví bylo organické, a ne okamžikem roztržky,“ vysvětlil.
Svoji módní značku založil v roce 1975 a do své smrti byl jediným akcionářem a generálním ředitelem. Jeho firma zahrnuje nejenom módu, ale i hotely, restaurace, kosmetiku a bytové doplňky. V Itálii mu přezdívali „Re Giorgio“ neboli král Giorgio. Nikdy nic nenechal náhodě a svoje podnikání měl vždy pod kontrolou, protože osobně dohlížel na vše od reklamních kampaní až po úpravu modelek před tím, než šly na molo.
Nedorozumění v Číně
Armani nezažil v životě pouze úspěch, v jeho kariéře se objevily i trhlinky. Například v Číně se za něj vydávala forma, která ohrozila jeho značku a spáchala nekalou soutěž. V roce 2012 čínský podvodník navrhoval oblečení značky Emporio Armani na zakázku prostřednictvím svých tří společností. Falešné módní produkty byly prezentovány na sociálních sítích a ve franšízových obchodech. Věrohodnost chtěla být zaručena za pomoci QR štítků, které uváděly, že se jedná o originální výrobky na zakázku. Na čínském trhu působí Armani od roku 1998 a tímto podvodem mu vznikla velká škoda. Újmu si samozřejmě nenechal líbit, neboť podvodník se provinil proti zákonu a spáchal trestný čin tím, že poškodil dobré jméno ochranné známky. Případ nesl referenční číslo: Jing Min Zhong č. 584.
Tajemství úspěchu
Italský podnikatel a módní magnát Giorgio Armani nashromáždil za svůj život skoro 8,9 miliardy dolarů. Stal se tak jedním z nejbohatších lidí na Zemi. Jako malý chlapec zažil druhou světovou válku, a tak to neměl jednoduché. „Před válkou si pamatuji fašismus, demonstrace, uniformy ‚syna vlčice‘. Jako děti nás fašismus inspiroval, ale pak přišla válka. Bombardovali náš dům a moji dva malí kamarádi, jeden tříletý a jeden šestiletý, zemřeli pod troskami,“ vzpomínal. Oblečení tehdy dědil po svém starším bratrovi, protože rodiče zase tolik peněz neměli. To, že vyrůstal ve skromném prostředí, v něm vybudovalo smysl pro zodpovědnost, což mu pak hodně pomohlo při jeho podnikání. Brzy po válce odešel do Milána studovat a to už bylo lépe.
Nikomu nikdy nic neodpustil a požadoval vždy dokonalou práci bez chybičky. Když tomu tak nebylo, velmi se hněval, ba zuřil, ale nikdy nikoho nevyhodil. To už pak muselo být! V jádru byl dobrák, ale cholerik. „Jsou tu lidé, kteří pro mě pracovali 15 nebo 20 let. Ale přede mnou to byli stále mladí lidé, kteří se právě připojili. Je to stále stejné dodnes. Ano, stále se třesou i po 20 letech. Nejsem zvíře ani monstrum. Pořád mají tu hlubokou úctu – a věřím, že si ji chci udržet. Chci si ji udržet,“ vyjádřil se.
Pro ty, kteří módu sledují, je Armani stále symbolem toho, že skutečný luxus pramení z disciplíny a zdrženlivosti. „Každý kousek od Armaniho působí, jako by byl stvořen pro ty, kteří nepotřebují křičet, aby byli vidět. Styl mluví za ně. Je to čistá esence sofistikovanosti, kterou si člověk nezaměnitelně nese s sebou,“ tvrdí znalkyně módy. Zatímco jiní návrháři soutěží o to, kdo bude šokovat, Armani se vždy držel své osvědčené cesty, a dokonce i po své smrti představuje klidnou jistotu. A za tuto neotřesitelnou integritu mu patří nejhlubší obdiv.
Zdroj: autorský článek
