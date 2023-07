Čechoslováci měli nejúspěšnější válečnou flotilu na světě: Kolik bitev, tolik vítězství

Který jiný stát na světě se může chlubit stoprocentní úspěšností svého válečného loďstva? Zdá se, že je to Československo, které tento triumf drží, a to přesto, že už neexistuje a kradenou vojenskou flotilu mělo vlastně ještě před svým vznikem. Co všechno je na tom divné a jak probíhala jediná námořní bitva československých plovoucích dělostřelců, kterou vlastně svedli na jezeře?