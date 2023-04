Hitlerovy seznamovací manévry by byly dnes zralé na udání

Velkou láskou Adolfa Hitlera byla Eva Braunová, kterou potkal při návštěvě fotografického obchodu a slepě se do ní zamiloval. Nebyla ale zdaleka první.

Stefanie Rabatsch

První velká láska Adolfa Hitlera se jmenovala Stefanie Rabatsch, rozená Isak. Jméno odkazuje na židovský původ. A dost možná tomu tak bylo. Rodiče sice přestoupili na katolickou víru ještě před jejím narozením, ale byl to běžný „postup“. Hitler byl do dívky bláznivě zamilovaný, dny si plánoval tak, aby ji potkával. Nikdy se ale neodvážil ji oslovit. Na to byl moc bázlivý. A tak ji sledoval, slídil za ní, byl jí pořád nablízku.

Stal se z něj posedlý stalker, který nedal dívce klid ve dne ani v noci. Stefanie o jeho lásce nevěděla, ale všímala si náhodných setkání a dlouhých pohledů. Považovala ho jen za věrného a neškodného ctitele. Přeci jen byl o dva roky mladší – a na rozdíl od ní pocházel z chudé rodiny. Nedošlo jí, že anonym, který dostala, by mohl být od Hitlera. V něm ji vyzýval, aby na něj počkala a vzala si ho. Čím víc ho ale ignorovala, tím urputnější byl. Plánoval její únos a společnou sebevraždu skokem do Dunaje. Jak sílila jeho touha, nezdráhal se se svými úmysly svěřit lidem kolem sebe. Nikdo ale nezasáhl. Hitlerovy představy totiž byly v rozporu s jeho plachou povahou. Když se Stefanie v roce 1908 zasnoubila a po dvou letech vdala, Hitlerovo poblouznění skončilo. Dokonce si v Linci podal inzerát, aby znovu zkusil získat její lásku, ale manželství tím nezničil.

Nedá se s jistotou říct, kam by se Hitlerův život stočil, kdyby Stefanie přijala jeho otevřenou náruč. Někdo tvrdí, že by zkrotila jeho myšlenky a odvrátila druhou světovou válku. Druzí mají za to, že to nevědomé „ne“ probudilo hon na lidi s židovským původem. Historie se ale napsala jinak.

Geli Raubal

Hitlerova neteř Geli Raubal byla krásná, sebevědomá a živelná. A to mu imponovalo. Co na tom, že byla o dvacet let mladší. Azyl v Mnichově a finanční injekce od strýce se jí hodily. Užívala si mužskou společnost, zábavu, divadlo a peníze a ani si nevšimla, jak je jí Hitler posedlý. Podporoval ji v rozhodnutí vyměnit studium medicíny za dráhu zpěvačky a hrdě ji představoval všem svým spolustraníkům.

Její temperament ale začal přerůstat strýcovi přes hlavu, a tak ji zavíral doma a reguloval její společenský život. To se Geli nelíbilo. Chtěla do Vídně, zpívat a bavit se. A pak najednou zemřela. Sebevražda. Neustála tlak z prvního velkého vystoupení a sáhla si na život. Alespoň tak to stálo v oficiální zprávě. To ale bylo vzhledem k její divoké nátuře nepravděpodobné. Indicie, které vyplouvaly na povrch postupně, jasně ukazují na něco jiného. Dívka totiž měla zlomený nos a Hitler využil všechny své konexe, aby zabránil pitvě. Ta by totiž dost možná odhalila počáteční fázi těhotenství.

Na jedné straně do Hitlerova života zapadá odpor k vlastní rodině a dětem, na druhé by lásku svého života jen těžko zabil. Zřejmě Geli dohnal k sebevraždě tím, jak byl vůči ní majetnický a tlačil na to, aby se dítěte dobrovolně vzdala a neparazitovala na jeho politické kariéře.

Zdroj: redakce, mimon.cz, quora.com

