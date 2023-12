Muž, který zastřelil Johna Lennona, může znovu žádat o propuštění. Zkusil to už desetkrát

Ani s vánoční atmosférou nebylo o zásadní a historické události nouze. Podívejte se s námi, jaká data hýbala historií a co se tento týden dělo.

5. prosinec

Slavný den nastal pro Kryštofa Kolumba! V roce 1492 objevil karibský ostrov Hispaniola. Začal se psát také příběh londýnské aukční síně Christie's, která v roce 1766 pořádala svou první aukci. V roce 1868 byla v Rakousku-Uhersku zavedena všeobecná branná povinnost. Délka základní vojenské služby byla tehdy stanovena na tři roky. V roce 1880 byla založena Ústřední matice školská na podporu českojazyčného školství v pohraničí.

A také v Česku chodí Mikuláš! Pokud jste byli v posledním roce hříšníci, doporučujeme v tento den zamknout rovnou na tři západy.

6. prosinec

Ačkoliv to dnešní žáci tak nevnímají, od roku 1774 mohou děkovat Marii Terezii. Ta zavedla v roce 1774 všeobecnou vzdělávací povinnost. Za první světové války byl prezident Tomáš Garrigue Masaryk odsouzen ve Vídni v nepřítomnosti za velezradu. V roce 1973 pak osobní automobil Tatra 613 získal osvědčení o technické způsobilosti. Roku 2017 prezident Miloš Zeman jmenoval Andreje Babiše premiérem ČR.

7. prosinec

Významný byl tento den především pro milovníky hudby. Londýnská opera Covent Garden zahájila svou činnost v roce 1732, státní opera v Berlíně v roce 1742 a Newyorská filharmonie v roce 1842. Thomas Edison pak v roce 1877 předvedl svůj nový vynález – fonograf, známý jako předchůdce gramofonu.

Temný den je to naopak pro USA. V roce 1941 napadlo Japonsko 353 letadly americký přístav Pearl Harbor na Havaji.

8. prosinec

V roce 1980 byl v New Yorku zastřelen hudebník John Lennon, člen legendární skupiny Beatles. Bylo mu pouhých 40 let. Jeho vrah se jmenoval Mark David Chapman, který za to byl odsouzen na doživotí. V pravidelných intervalech žádá o propuštění, další žádost může podat v únoru 2024.

V roce 2013 odehrála skupina Metallica legendární koncert na polární stanici Base Carlini. Stala se tak první hudební skupinou v historii, která vystoupila naživo na všech kontinentech.

9. prosinec

V roce 1982 předsednictvo federální vlády ČSSR přijalo usnesení č. 228/82, kterým přikázalo AZNP Mladá Boleslav do 1. 7. 1985 vyvinout a připravit do výroby nový osobní automobil, pozdější Škodu 781 Favorit.

10. prosinec

Zanzibar získal nezávislost na Velké Británii v roce 1963. O 21 let později obdržel Jaroslav Seifert Nobelovu cenu za literaturu. Mimochodem, ve stejný den byla v roce 1959 udělena Nobelova cena za chemii Jaroslavu Heyrovskému.

V roce 2019 se střílelo ve Fakultní nemocnici Ostrava. Ctirad Vitásek vstoupil do čekárny traumatologie s pistolí a bez varování v rychlém sledu zasáhl 9 pacientů. Pachatel utekl, a když ho policie odhalila, spáchal sebevraždu.

11. prosinec

V roce 1960 začal postupný sesuv zeminy v Handlové na Slovensku, který během 6 měsíců zničil 150 domů a další poškodil. O 12 let později přistálo na Měsíci Apollo 17 a v roce 1998 byla pak vypuštěna vesmírná sonda Mars Climate Orbiter.

Zdroj: redakce, dejepis.com, novinky.cz, iDNES.cz, wikipedia.org

