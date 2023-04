Prezidentský veget: Místa, kde hlavy státu trávily dovolenou

Tomáš Garrigue Masaryk

V rámci své politické kariéry musel Tomáš Garrigue Masaryk vyjet mnohokrát za hranice, čas s rodinou a osobní volno ale nejraději trávil na venkově. Hodonínský rodák nedal dopustit na Hustopeče, kde žili jeho rodiče. Užíval si klid a nicnedělání, vyčistil si hlavu od povinností a shonu v Praze. Jak ale děti rostly, chtěl pro ně něco víc. Objevil vesnici Bystřičku na Slovensku. Výběr nebyl náhodný. Masaryk chtěl poznat slovenský lid a kulturu, a tak od roku 1888 jezdil pravidelně k rodině Lehotských, kde si pronajímal dvě místnosti. S rodinou tam trávil skoro každé léto. Chodil do hor a jezdil na koni. V roce 1930 se v Bystřičce začalo pod dohledem prezidentovy dcery Anny stavět. Dům byl velký a prostorný, z jedné strany byl výhled na Malou Fatru, z druhé do hlubokého údolí.

Bystřička ale nebyla jedinou srdcovkou. V Topolčiankách se Masaryk usadil na zámečku, úřadoval tu, přijímal návštěvy, a dokonce se scházel s Karlem Čapkem, aby o pár let později vyšly známé Hovory s TGM.

Když už Masaryk vyrazil za hranice, volil ostrov Capri. Pobyt u moře mu doporučili lékaři. Problém byl ale ve finanční náročnosti. Cestovala totiž celá rodina včetně lékaře, komorníka, tajemníka a detektivů, a tak se z pokladny odčerpalo téměř čtyři sta tisíc korun. Peníze vynaložené na rekreaci hlavy státu ale nikdo neřešil.

Antonín Zápotocký

Pátý prezident v řadě se rád ukazoval jako „jeden z lidu“. A jeho žena Marta stejně tak. Bez výčitek si i na veřejnosti dopřáli buřty s cibulí (o dietě nemůže být řeč) a používali familiární oslovení „mámo a táto“. Zápotocký měl mnohem menší cestovatelské cíle než jeho předchůdci. Capri, Egypt nebo Alžírsko? To nebylo nic pro něj. Nejlépe mu bylo v československých zotavovnách ROH. Rád vyrážel do Krkonoš a také do Vysokého nad Jizerou. Stejně jako Masaryk neopomněl ani Topolčianky a zámek Javorina. Ve finále mu ale bylo jedno, kde je. Ke spokojenosti mu stačil les plný hub a večerní posezení s muzikou.

Pětkrát na Krym

Gottwald, Zápotocký, Novotný, Svoboda a Husák. Pět prezidentů, kteří nevynechali návštěvu Krymu. Na břehu Černého moře a na úpatí Kavkazu stála vládní vila určená k rekreaci politiků. Domů k podobným účelům tu bylo několik, soukromí ale nechybělo. A tak prezidenti chodili na zdravotní procházky a kouřili dýmku, užívali si klid ve stínu vavřínů a oleandrů. Gottwald se tu dokonce setkal se Stalinem a musel skousnout jeho kritiku za začátky u moci, Husák debatoval s Brežněvem.

Zdroj: redakce, lidovky.cz, hrad.cz

KAM DÁL: Kdo byl ve skutečnosti otcem Tomáše Garrigua Masaryka? Údajně ten nejvyšší.