Vánoce za socialismu: Komunisté chtěli zlikvidovat Ježíška, čokoláda místo prémií

Soudruzi se nechali vánočními svátky často ukonejšit a kromě ideologických nesmyslů povolili sem tam nějakou zajímavost. Dozvědět jste se tak mohli, kolik tun uhlí zamrzlo během tuhé zimy v roce 1969 cestou do elektráren a kolik havířů tak muselo mimořádně do práce. Plnění plánů však bylo stále prioritou, podniky se v rozhlase chlubily, jak na tom jsou. Ani tak „skvělé“ zprávy ale nevyvážily to, že spousta lidí byla v lágrech nebo po smrti, protože je komunisté nechali umučit.