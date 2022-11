Na výsadbu česneku je nejvyšší čas : To, jak velké palice sklidíte, záleží na způsobu zasazení

Česnek se jako jeden z mála druhů zeleniny sází na podzim, jak na svém webu uvádí Almanac. Po zimě tak můžete sklidit vaši vytouženou úrodu. K tomu, abyste si doma vysadili česnek, potřebujete jen několik jeho palic, které rozdělíte na jednotlivé stroužky.

Tento druh zeleniny můžete použít do polévek, hlavních jídel, pomazánek, zkrátka téměř do jakéhokoliv slaného pokrmu. Jeho pěstování se vám tak určitě vyplatí. Navíc bude po zimě na zahradě sloužit jako přírodní repelent. Hmyz si tak přelet nad vašimi záhony dobře rozmyslí.

Pozor na česnek ze supermarketu

Zasadit palici česneku zakoupeného v supermarketu se ale nedoporučuje. Takový česnek totiž často pochází ze zcela odlišného klimatu, vaše letní česneková sklizeň by vás tak příliš nepotěšila. Navíc si tak na váš záhon můžete přinést nejrůznější nemoci nebo škůdce.

Ideální je zakoupit palice česneku na výsadbu od pěstitelů ve vašem okolí. Dobrou zprávou je, že to stačí udělat pouze jednou, poté už si můžete k podzimní výsadbě této aromatické zeleniny schovat několik hlavic česneku z vaší vlastní sklizně.

Jak na výsadbu česneku?

Česnekové hlavice vám porostou nejlépe na místě, na které přes den dopadají sluneční paprsky minimálně 6 až 8 hodin denně. Ideální je také několik týdnů před výsadbou česneku do záhonu, do kterého ho budete sázet, přimíchat trochu kompostu.

Připravit na výsadbu bychom měli ale i samotný česnek. Nejdříve je nutné palice česneku rozdělit na jednotlivé stroužky a zkontrolovat, jestli nejsou napadené plísní, jak na svém webu uvádí Just Pure Gardening. Ideální je také česnek před výsadbou ošetřit mořidlem, aby vám v zemi neuhnil.

Jednotlivé stroužky zasaďte do země do hloubky zhruba 5 centimetrů, špičatou částí směrem nahoru. Dejte si pozor hlavně na to, abyste je zasadili v dostatečné vzdálenosti od sebe, jedině tak dáte česneku prostor na to, aby dorostl do ideální velikosti. Jednotlivé stroužky byste měli sázet zhuba 10 až 15 cm od sebe.

Zdroj: Almanac, Just Pure Gardening

