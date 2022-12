Péče o kaktusy a sukulenty v zimě je důležitá. V příštím roce pak krásně vykvetou

Každý i jen malinko zkušený pěstitel ví, že přes zimu je to s rostlinami složitější. Málo světla a nízké teploty mohou zvlášť zamotat hlavu při pěstování kaktusů a sukulentů. Zpravidla se totiž jedná o druhy, které jsou zvyklé na vyšší teploty víceméně po celou sezonu. Jenže v našich zeměpisných podmínkách to není možné. Jak to tedy udělat, aby kaktusy a sukulenty přežily zimu bez větší újmy a druhý rok spokojeně kvetly?

Proč je zimování u kaktusů důležité?

Kaktusy v zimě potřebují klidový režim. Kvůli nedostatku světla kaktus neroste, takže nepotřebuje zalévat. Proto zhruba od druhé poloviny října do poloviny dubna úplně vynechte zálivku. Většinu druhů kaktusů je zároveň vhodné přesunout na chladnější místo. Nehrozí tak nevhodný růst spojený s vytahováním do výšky. Jako místo pro uskladnění vyberte například suchý sklep či chodbu, kde se teploty pohybují kolem 10 °C.

Druhy kaktusů a sukulentů ideální pro celoroční pěstování v bytě

U kaktusů existují druhy, které doslova vyžadují zimování v teplých podmínkách. Přesně ty jsou totiž ideální pro pěstování v bytě. „Ideální je parapet u jižního okna, kde se bude dařit kaktusům z rodu Melocactus. Pěstuji je takto v kanceláři po celý rok a daří se jim skoro lépe než kaktusům stejného druhu ve skleníku. Jen je potřeba u Melocactusů počkat, než jim doroste cefálium. Potom pokvetou každý rok,“ říká dlouholetý pěstitel kaktusů Jiří Stuchlík. Pro pěstování na okně proto vyberte například kaktusy z rodu Melocactus, Discocactus.

Pro sukulenty je to jednodušší. V bytě můžete pěstovat víceméně všechny druhy. Na okně budou prosperovat aloe, tlustice, pryšce, dužnatky a podobně. Pro pěstování v bytě je výborná například pouštní růže s latinským názvem Adenium obesum. Ta patří mezi teplomilné druhy, proto si dejte pozor, ať na ni nedopatřením neotevřete okno s mrazivým vzduchem.

Sukulenty nezapomínejte i v zimě mírně zalévat

V porovnání s kaktusy platí u sukulentů trochu mírnější pravidla. Většina druhů tak bez problému zvládne zimní měsíce na parapetech okna či na jiném stanovišti, které je dostatečně světlé a teploty neklesají pod 10 °C. U sukulentů nezapomínejte ani přes zimu na mírnou zálivku. Zhruba jednou za měsíc či za tři týdny jim dejte menší množství vody. Záleží na tom, jestli máte rostlinu v teplém prostředí bytu, nebo například na chladné chodbě, kde bude potřeba vody o něco nižší.

