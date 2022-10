Renovace dveří domu: Jaký zvolit nátěr a jak na to, abyste ušetřili za lakýrníka?

Nejjednodušší cestou bude pořízení nových, designových dveří, které budou ladit s fasádou venku nebo vybavením interiéru. To je poněkud náročnější investice než si nechat dveře renovovat od zkušeného lakýrníka. Pokud se na to cítíte, můžete ještě více ušetřit a pustit se do nátěru sami. Pokud máte dveře letité, se spoustou šrámů a jiných poškození z dlouholetého používání, přesto z kvalitního materiálu, je nejvýhodnější pro naši peněženku se do toho pustit sami.

Chce to čas a pečlivost

Renovace dveří je sice méně nákladná než pořízení nových, ale pamatujme na to, že je náročnější na čas a naši pečlivost. Jak budeme postupovat? Nejdříve se musíme zbavit starého nátěru. Jestliže je ten původní z nepříliš odolných barev, bude stačit obroušení. Pokud je na dveřích více vrstev nátěru, připravte se na to, že to zabere více času. Budeme potřebovat opalovací pistoli nebo chemický přípravek. Ať už dveře zbavíme starého nátěru obroušením, opálením nebo s pomocí nějakého prostředku, musíme je pak opláchnout nebo otřít vlhkým hadříkem.

Nátěrové oleje jsou vyráběny na bázi přírodních olejů, kombinovaných s různými druhy pryskyřic. Obsahují pigmenty a plnidla. Patří sem olejové laky, olejové emaily, fermežové barvy a fermeže.

Necháme zaschnout a po usušení zakytujeme a zatmelíme šrámy. S výběrem tmele nebo kytu vám poradí v každém lepším hobby-obchodě. Tam si také rovnou nakoupíme barvu. Záleží, zda děláme venkovní nebo vnitřní dveře do interiéru. Pro vnitřní nátěr volíme především barvy vodou ředitelné, které tolik nepáchnou a jsou neškodné a rychle schnou. Pro venkovní dveře můžeme použít barvy syntetické.

Nezapomeňte na zárubně

Při natírání je ideální si plochu, tedy dveře, rozdělit na více částí, které postupně natřeme. Aby byl efekt dokonalý, můžeme první nátěr po oschnutí přebrousit jemným smirkem. To proto, aby nám nevylezly jemné chloupky ze dřeva. Až pak děláme druhý nátěr. Jestli uděláme ještě třetí nátěr, je jen na nás. Záleží na tom, zda nám už vyhovuje odstín, který jsme chtěli dosáhnout. Pokud ne, provedeme třetí nátěr.

Dveře nemusí být jednobarevné

Můžeme jednotlivé plochy barevně odlišit. Je to jen na našem vkusu. Součástí dveří jsou zárubně, které by se hodilo také oživit barvou. Pokud jsou železné, natřeme je vhodnou barvou ke dveřím.

Opět je ale před nátěrem obrousíme třeba smirkovým papírem, naneseme základovou barvou a pro další dva nátěry si pořídíme barvu krycí. Aby byl efekt dokonalý, věnujte péči také klikám. Buď je vyměňte, nebo vyleštěte. Záleží, z jakého jsou materiálu.

Zdroje: chatar-chalupar.cz, zkušenosti kutila Pavla Horáčka

