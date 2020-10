Apokalyptické filmy s tématikou pandemie. Aneb jak přestat koukat na zprávy a sledovat bijáky

Až to všechno bude za námi, jistě vznikne hned několik filmů s tématikou věnující se dramatům ohledně pandemie koronaviru. Možná už dnes hladový scénáristi bez práce píšou o dramatu z Wuhanu, tragédii z Itálie, mrtvých v New Yorku a nebo druhé vlně v České republice. Zatím si však musíme vystačit s filmy, které už vznikly. Pojďme si projít snímky, jejichž tématika je až nebezpečně podobná aktuální situaci.

Smrtící epidemie

Už název filmu celkem přesně vystihuje, co se s námi aktuálně vlastně děje. Z našeho výběru se jedná o naprostou klasiku. Jen těžko bychom hledali populárnější snímek s podobnou tématikou. Film Smrtící epidemie od režiséra Wolfganga Petersena láká na hvězdné obsazení v čele s Dustinem Hoffmanem, Morganem Freemanem či Rene Russo.

O tom, že se jednalo o velmi ambiciózní snímek vypovídá i obsazení do vedlejších rolí. Kevin Spacey, který je dnes z Hollywoodu kvůli kampani Metoo vypovězen, ale také Cuba Gooding Jr., jenž se může chlubit Oscarem za film Jerry Maguire, dopomáhají filmu dodat potřebnou hereckou kvalitu.

Zápletka je jasná. Tým amerických vojenských lékařů zoufale pátrá po šiřiteli smrtícího viru, protože právě on by mohl pomoci k tomu vytvořit bezpečné protilátky a sérum. Vědci však bojují s časem a politiky, kteří jsou ochotni epidemii zastavit i za cenu nevinných životů.

28 dní poté

Jen si to představte. Ležíte v komatu rok a probudíte se do zcela opuštěného Londýna, kde není ani živáčka. Svět se zastavil. Silnice, obchody a domy jsou prázdné. Něco se asi stalo. V tomto filmu se ovšem nejedná o rok, ale pouze o 28 dní během kterých se svět zcela proměnil. Hlavní hrdina postupně odhaluje co se vlastně stalo a rozhodně to není nic pěkného. Šílený virus obrátil svět naruby a z běžného života se stane horor a boj o přežití.

Snímek balancuje na hraně apokalyptických dramat a laciné zombie estetice. Uznávaný režisér Danny Boyle, kterého známe hlavně díky filmu Trainspotting zde dokazuje, jak skvělým autorem je. Film uhrane také na první pohled “lacinou” estetikou, která dodává ději autenticitu. Věřte budete se bát.

Světová válka Z

Asi nejnovější film, který se věnuje masivní epidemii, která uvrhá lidstvo do katastrofy, se jmenuje Světová válka Z. V hlavní roli hrdiny uvidíte Brada Pitta, který se na stopáži dvou hodin pokouší zachránit lidstvo od totálního vymření.

V tomto případě se však nejedná o virus, jaký známe v současnosti na vlastní kůži. Je to mnohem agresivnější druh, který likviduje své hostitele velmi rychle. Odehrává se tak tragická humanitární katastrofa, v které se hlavní hrdina marně snaží najít zdroj nákazy, aby alespoň na chvli vzbudil špetku naděje na přežití naší civilizace. Tak jenom doufejme, že podobné scénáře budou patřit hollywoodským filmům, nikoliv skutečnosti našich dní. Nebojte se tak s nadhledem a notnou dávkou cynismu v těchto těžkých dobách podívat na filmy, jenž sice připomínají aktuální dramatickou situaci pandemie koronaviru. Možná skrze to zjistíte, že může být ještě hůř.

