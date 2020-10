Cukrář a světoběžník Josef Maršálek: Způsob komunikace vlády neodpovídá 21. století. Do společnosti vnáší paniku a strach

Josefe, jak vás osobně i vaši práci ovlivnila koronavirová krize?

Některé projekty se odsunuly na pozdnější dny, jiné se dostaly na vedlejší kolej. Anebo také vznikly úplně nové. Během jarní krize jsem se svou rodinou a Maruškou Bartošovou připravil novou knihu, která právě vyšla, jmenuje se Moje sváteční pečení a bezesporu je to nejkrásnější kniha, která u nás o pečení kolem času Vánoc vyšla. Na tuto jsem opravdu hrdý. A moc děkuji Albatrosu, že se mnou do toho šel.

Co si o aktuální situaci myslíte? Přehání vláda své požadavky, nebo je koronavirus opravdový strašák a lidé by se měli bát?

Nechci dělat žádné soudy, nejsem lékař virolog ani epidemiolog. Ale jako pozorovatel, podnikatel a do jisté míry také jako osobnost veřejně činná mohu říct, že způsob komunikace neodpovídá 21. století a do společnosti vnáší paniku, strach a dezorientaci. Mně bude za pár let 40 roků a mám problém se v nařízeních, které se mění každých 6 hodin, orientovat. Nedokážu si představit, jak jsou na tom moji prarodiče.

Co vy a roušky? Jste pro, aby se nosily i ve venkovních prostorech?

Cokoliv, co zamezí agresivnímu šíření viru, by se mělo dodržovat. Pakliže nejchytřejší mozky tohoto státu, které rozumí situaci, řeknou, že roušky ano, tak to pro mě znamená, že ano. Když někomu řeknu, že do lineckého patří hladká mouka, tak si myslím, že to nikdo nebude rozporovat. Právě jsme se s partnerem vrátili ze Španělska a tam se roušky nosí nonstop už od jara. Dnes jsme na tom údajně hůře než ve Španělsku. Myslím, že na to stačí zdravý selský rozum vyhodnotit tuto situaci.

Jak jste si užil léto? Cestoval jste, nebo jste dal přednost dovolené po Čechách?

Měli jsme naplánovanou Itálii, kolem oblasti Benátek. To jsme si ale rozmysleli a radši zůstali doma v jižních Čechách. Několik návštěv u rodiny na Moravě, ale to bylo tak zhruba vše. Já jsem byl docela pracovně vytížen, měli jsme Roadshow s Českou televizí, konzultoval jsem, pořádal kurzy v Praze a v jižních Čechách. Ale pravdou je, že hned, jakmile v září letělo první letadlo do Francie do Nantes, tak jsme v něm seděli a jeli navštívit mou francouzskou rodinu na vesnici k Atlantiku.

Máte nového partnera, za kterým jste se odstěhoval z Prahy na venkov. Jak jste si na vesnický život zvykal?

Mám, jsem za to strašně vděčný. Přestěhování bylo velmi jednoduché, spontánní. Jsem z malé vesnice a tak jsem se po letech strávených v obrovských městech vrátil zpět na vesnici. Je mi tady dobře. Petr tady má prakticky celou rodinu, máme dům s velkou zahradou uprostřed lesů a rybníků. Cítím se tady opravdu dobře.

Pomáháte s rozvojem mladým talentovaným kuchařům. Co vás k tomuto nápadu vedlo?

Myslím, že je to také moje povinnost. V angličtině je to corporate social responsibility. To, co dělám, nedělám pro sebe. Pokud se budu moct zúčastnit projektů, které podpoří talent u nás anebo i v zahraničí a budu na to mít čas, tak to vždy udělám moc rád. Ale podotýkám, že to musí být smysluplné projekty. Mám rád, když lidi přemýšlí ve větších obrazech přesahující horizont několika let či desetiletí.

Vydal jste už několik knih. Péct, milovat a žít je mimo kuchařku i jakousi intimní sondou do vašeho ne vždy šťastného života. Co vás k přivedlo k jejímu napsání a odhalení svého soukromí?

Tady bych chtěl podotknout, že jsem svou autobiografii nikdy psát nechtěl. Byl to nápad redaktorů v Mladé frontě a poté také v Albatrosu. Sešlo se to v jednom jediném dni, kdy mě obě nakladatelství oslovila o totéž. Knihu jsem po naléhání napsal, a to proto, že potkávám denně spoustu lidí, kteří jsou na podobném rozcestí, na kterém jsem kdysi byl i já. Myslím, že ta kniha je o tom, že život má cenu vždy.

Další dvě kuchařky: Moje sváteční pečení a Moderní česká cukrařina byste nadšencům do pečení doporučil proč?

Moderní česká cukrárna je můj příspěvek do nádherné české cukrářské tvorby, která je šíleně podhodnocena a jednoho dne to bude obrovská královna. A jak jsem se dozvěděl, že tato kniha receptů a má autobiografie byly nominovány i v různých kategoriích na Knihu roku. To je přece obrovské zadostiučinění. Probouzí se. Moje sváteční pečení je zase o tom obrovském sentimentu, který v sobě mám už z dob svého dětství. Já Vánoce prostě miluji. Miluji tu atmosféru jídla, vůní, zvuky praskajícího dřeva v krbu, světlo svíček...

V obou mých cukrářských knihách jsou zkušenosti, recepty, které jsem za dobrých 30 let nasbíral. Nejsou tam žádné tajné fígle ani klikyháky. Je to upřímné předání mých zkušeností dále.

Probíhají castingy na další řadu oblíbené reality show Peče celá země. Můžeme se na vás zase těšit?

Castingy už proběhly, teď jsme ve fázi, kdy se připravují jenom ty veliké plíny a také se bude psát scénář. Natáčení jako takové bude až příští rok od 3. května. A ano, slibuji, že mě opět uvidíte.

Můžete prozradit nějaké novinky nebo zajímavosti, které show čekají a kdy by měla přijít na televizní obrazovky?

Na obrazovkách bude až na jaře v roce 2022 a mohu vám slíbit, že bude ještě lepší než naše první řada. Laťku jsme si nasadili opravdu vysoko a nových výzev se nebojíme. Celý realizační tým je složený z neuvěřitelně šikovných a talentovaných profesionálů.

Jak vzpomínáte na natáčení první řady? Stýkáte se s někým ze soutěžících?

Celé natáčení bylo epické. Nádherné prostředí, perfektně zařízený stan, obrovské zahrady plné zeleně, i ti pávi řvali jako krávy. (smích) Byla to jedna obrovská nádherná zkušenost. Se soutěžícími si jednou za čas napíšu, s vítězkou Petrou jsem docela v kontaktu, máme k sobě blízko i jako lidé. Mám pocit, že život vidíme podobně.

Jaký je váš nejoblíbenější podzimní moučník a dal byste na něj našim čtenářům recept?

Těch receptů je plno, ale dám vám sem jeden na výborné křupavé italské sušenky s mandlemi a levandulí. Mějte všichni krásný podzim, zachovejte hlavně zdravý rozum a úsudek a užívejte si čas takový, jaký je. S rodinou, přáteli a těmi, které máte rádi.

Foto: archiv Josef Maršálek Mandlové cantuccini s levandulí podle Josefa Maršálka

Recept na mandlové cantuccini s levandulí podle Josefa Maršálka:

Suroviny:

200 g hladká mouka

125 g cukr krupice

60 g vejce (1 ks velikost L)

100 g celé mandle

20 g medu

10 g rumu

2 g soli

5 g prášku do pečiva

1 g sušené levandule

Na dohotovení:

1 vajíčko

50 g cukr krupice

Postup:

V míse vyšleháme vajíčko, med, cukr a sůl do husté pěny; zamícháme rychle a krátce zbylé ingredience a na pomoučeném vále rozválíme do tvaru válce. Přeneseme na plech vyložený papírem na pečení. Potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme cukrem. Pomalu pečeme v dobře vyhřáté troubě při 160 °C asi 25-30 minut, dozlatova. Vyjmeme z trouby a necháme krátce vychladnout. Šikmými řezy nakrájíme na tenké plátky, které narovnáme zpátky na plech. Vložíme zpět do trouby a pečeme dozlatova při 150 ° C, 5-10 minut. Vychladlé uložíme ve vzduchotěsné dóze.

Maršálkův tip na závěr:

Vyzkoušejte lískové ořechy či pistácie místo mandlí a nebo zaměňte lžíci mouky za lžíci kakaa. Cantuccini jsou skvělé k namáčení do čaje či kávy či sladkého dezertního vína.

KAM DÁL: Psal se rok 1920: Hrušínský se narodil skoro na jevišti, Medřická po válce nahradila Baarovou