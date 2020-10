Psal se rok 1920: Hrušínský se narodil skoro na jevišti, Medřická po válce nahradila Baarovou

Před sto lety byl film ještě němý a protože u nás nebyly na film dostatečné finance, jezdilo se natáčet do berlínských a vídeňských ateliérů. Tak to šlo až do roku 1921, než Miloš Havel založil společnost A-B. Od roku 1922 se pak českému němému filmu začalo dařit a začalo vznikat více snímků. Do začátku zvukového filmu jich bylo natočeno přes osmdesát.

Hvězdy narozené před sto lety

Roku 1920, před sto lety, se narodilo hned několik hvězd, které stanuly před kamerami už ve třicátých letech. Mezi ně patřily herečky Zdenka Sulanová nebo Eva Gerová. Jak mladé ale začínaly, tak brzy jejich kariéra skončila.

Z herců, kteří se narodili před sto lety, začal v roce 1937 natáčet Rudolf Hrušínký, který se objevil právě se Sulanovou v legendárním filmu pro pamětníky Lízin let do nebe.

S koncem války pak přišla další vlna talentů s Danou Medřickou v čele. Jejími kolegy pak nebyli nikdo jiný než Jiří Sovák nebo Vlastimil Brodský.

Roku 1920 se pak narodil i Spejbl, jehož loutku právě před sto lety vyřezal Karel Nosek a život jí vdechl Josef Skupa.

Hrušínský se narodil téměř na jevišti

Herecký klan Hrušínských sahá do nepaměti. I rodiče Rudolfa Hrušínského byli herci, kteří cestovali s kočovnou společností babičky Anny. Malý Ruda samozřejmě putoval s nimi a už od dětství se tak objevoval v divadelních rolích, které na svých toulkách lidem hráli. Po nějakém čase se rodina přestěhovala do Prahy, kde se začal Rudolf o herectví zajímat více a více. Začínal v Uranii a Déčku, ale brzy se dostal i k filmu. Bylo mu pouhých pětadvacet let a měl za sebou již neuvěřitelných sedmnáct filmů a koketoval s režií. Byl to opravdový talent, který se rodí právě třeba jednou za sto let! Nezapomenutelné jsou například jeho role ve filmech Hostinec U kamenného stolu nebo Rozmarné léto. Od roku 1960 působil jako národní umělec v Národním divadle.

Zdenku Sulanovou objevili na konzervatoři

Nejen, že byla půvabná, ale měla i krásný hlas, to bylo to, co na ní přitahovalo filmaře a obsazovali ji do svých filmů. Dostávala role dívek, které dostalo zpívání na vrchol. Za zmínku jistě stojí film Lízin let do nebe, kde se zamiluje do Rudolfa Hrušínského. S tím nějaký čas i žila. Pak přichází velkolepý úspěch s filmem Madla zpívá Evropě. Bohužel však další film nestihla natočit. Po válce byla totiž označena za kapitalistickou hvězdu.

Dana Medřická nahradila Lídu Baarovou v detektivce

Dana Medřická začala své divadelní angažmá v Brně a teprve poté se přemístila do Uranie do Prahy. Jejím filmovým debutem byla veselohra Počestné paní pardubické. Po válce nahradila Lídu Baarovou v detektivce 13. revír, čímž se dostala do širokého povědomí diváků a role se pak začaly jen hrnout. Medřická si nejvíce považovala role Slávky Hlubinové v Měsíci nad řekou, ale diváci si ji zamilovali především v televizním pořadu Romeo a Julie na konci listopadu. Je matkou oblíbeného herce Václava Vydry.

