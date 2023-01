Vztah Elvise Presleyho a Priscilly by byl v dnešní době trestný

Ve věku 54 let zemřela jediná dcera rock'n'rollové legendy Elvise Presleyho Lisa Marie Presley. Dne 12. ledna to oznámila její matka Priscilla Presley. Pojí se s ní zajímavá historie. Slavní rodiče Lisy Marie měli komplikovaný vztah, který by byl v dnešní době dokonce trestný.