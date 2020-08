Záhadná sebevražda Marilyn Monroe: Po potratech trpěla depresemi, polykala hrsti prášků

Kdo byla Marilyn Monroe? Chtělo by se říci, že taková Popelka, která ke štěstí přišla, ale není to tak úplně pravda. Tenhle příběh krásné, chudé a bohatými muži obletované herečky totiž neskončil šťastně, nýbrž tragédií, jejíž vinou přesně před 58 lety vyhasl život sexy symbolu 50. let.

Psychická nemoc matky

Marilyn Monroe se narodila 1. června 1926 jako Norma Jane Baker Mortenson matce Gladys, která pracovala jako střihačka u filmu. Bohužel však trpěla psychickou nemocí a o dceru se tak nebyla schopna starat. Ta nejprve skončila u příbuzných, následně u pěstounů a ve čtrnácti na dva roky dokonce v sirotčinci. Tam v šestnácti potkala mladíka, kterého si vzala, aby mohla zmizet. Po necelých dvou letech se rozešli. Marilyn byla přece jen moc mladá a hezká na to, aby mu dělala hospodyňku a seděla doma.

Začátky nové hvězdy

Začala obcházet castingy a brzy se živila jako modelka, ale ani to jí nestačilo. Obrážela herecké konkurzy a úspěch na sebe nenechal také dlouho čekat. Po několika epizodních rolích v roce 1946 podepsala smlouvu s filmovým studiem Twentieth Century Fox a roku 1950 získala první velkou roli ve filmu Asfaltová džungle, která jí přinesla vytoužený úspěch. Vše potvrdila roku1951 ve snímku Vše o Evě, po kterém se z ní rázem stala hvězda první velikosti.

Role hloupých blondýnek

Následovalo několik rolí krásných, ale hloupých a naivních blondýn, které ukázaly její komediální talent. Zmínit můžeme filmy jako Jak se provdat za milionáře nebo Páni mají radši blondýnky. Jak už to ale bývá, sex symbol přestala tahle škatulka bavit a snažila se z ní ze všech sil vymanit pomocí charakterní role. Té se dočkala ve filmu Autobusová zastávka.

Láska na první pohled

Při natáčení odvážné kampaně pro parfém Channel No. 5 se Marilyn seznámila s bývalou basebalovou hvězdou Joe Di Maggiem, který se do ní zbláznil na první pohled. Herečka ho nejprve brala jako důvěrného přítele, ale nakonec i ona svým citům podlehla a zamilovala se. V roce 1954 se vzali, ale manželství nebylo šťastné. Di Maggio byl oproti ní moc konzervativní, a když Marilyn natočila svou slavnou scénu se zvednutými šaty pod větrákem, s manželstvím byl definitivní konec.

Život s dramatikem

Pak už to šlo s Marylin z kopce. Hodně pila, brala drogy, trpěla depresemi a jedla utišující léky. Měla pletky se spisovatelem Arthurem Millerem, kterého si opět vzala. Věřila, že si sňatkem s vážným dramatikem upevní pozici ve filmové branži, ale zároveň ho velmi milovala. Bohužel po potratu začala trpět depresemi, praštila s hereckou kariérou a žila s manželem na farmě v Connecticutu, kde se opět začala nudit.

Další potrat

Když po čase přišla nabídka na natočení filmu Někdo to rád horké, krize mezi nimi se jen prohloubila. Marilyn byla totiž znovu těhotná, a i přesto na roli Sugar kývla. Neuvědomovala si, co vše to bude obnášet. I přes těhotenství brala uklidňující léky, které se ale snažila omezit, což způsobovalo, že nemohla spát. Často usnínala až k ránu a na plac pak chodila unavená a pospávala, kde se dalo. Vše nakonec vedlo k tomu, že herečka v den slavnostní premiéry přišla i o druhé dítě. Paradoxem je, že film Někdo to rád horké se stal synonymem pro Marilyn Monroe a dodnes ho milují diváci po celém světě.

Avantýry a nevyjasněný skon

Po mnoha dalších avantýrách v čele s americkým prezidentem J. F. Kennedym a jeho bratrem Robertem, zhýralém stylu života, dalších potratech a několika zdravotních komplikacích musel přijít zlom. Ten se dostavil 5. srpna 1962, kdy byla herečka nalezena mrtvá, a to dodnes za nevyjasněných okolností, které byly označeny jako sebevražda.

