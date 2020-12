Nákup dezinfekce v režii obchodníka společnosti Huawei. A obětovaný radní, který říká: Jen jsem čekal, kdy dorazí soudce Lynch

O co jde? Piráti proti ODS?

Dodávky dezinfekce jsou aktuálně bohužel velký business a létá v nich spousta peněz. A tak se „zprostředkovatelé“ snaží. V tomto případě jde o zakázku v řádu desítek milionů korun, kterou měl „protlačit radní Slobodník“ do krizového štábu za provizi kolem 10 až 15%. Prostředníkem byl obchodník Huaweie Juraj Pavol, který se staral o státní zakázky a zajišťoval i IT pro dotčenou Prahu 8. Takže s radním Slobodníkem nejspíš skutečně přišel do styku.

Pikantnost je, že trestní oznámení na Slobodníka z ODS podali Piráti, jejichž člen Zmátlík je do akce zaangažován přes firmu Xyloden, jejíž manažer na nahrávce Janka Kroupy (Seznam) vyjednává o výši úplatku.

Radní ovšem jakoukoliv spojitost odmítl. Podle něj celá schůzka popisovaná v reportáži Seznam zprávy, při které zástupce Huawei mluvil s „člověkem“ firmy Xyloden o zakázce na dezinfekci veřejných prostor v Praze 8 a o provizích za tuto zakázku, byla jednoznačně sóloakcí pan Pavola a neměl s ní nic společného. Policie nyní trestní oznámení na Josefa Slobodníka odložila s tím, že žádný trestný čin nespáchal.

Přestože Slobodník vinu popřel, rezignoval na post radního městské části a ukončil členství v ODS.

Josef Slobodník

- narozen 1983 v Havlíčkově Brodě

- politická kariéra: manažer webové prezentace ODS Praha 8 v komunálních volbách 2018, radní Prahy 8

- ženatý, dvě dcery, fenka Chelsea

- koníčky: motorky, cestování, moderní technologie, dobrá káva, dobré jídlo

- současná práce: IT a e-shop s kávou

Zajímavé propojení

Ten samý měsíc přišel server Novinky.cz s informací, že manažer jednající za Xyloden, která vyvinula nový přístroj na dezinfekci velkých prostor, oficiálně zastupuje spolu se svou manželkou Petr Zmátlík. Toho počátkem loňského roku neúspěšně dosazovala Pirátská strana jako jednoho ze tří svých kandidátů do dozorčí rady v městské společnosti Pražská plynárenská.

Jak to vidí bývalý radní po odložení trestního oznámení?

Jak jste celou kauzu prožíval?

Byl to pro mě šok, jako když vás polejí kýblem studené vody. Vůbec jsem nechápal, co se kolem mě děje. Nejhorší to ale nebylo v té pracovní rovině, ale v té osobní. Lidi, které jsem denně potkával si najednou přede mnou div neodplivli a jen jsem čekal, kdy se objeví soudce Lynch.

A co vaše rodina? Jak to snášela?

V ten moment jsem očekával narození druhé dcery a popravdě, namísto abych já byl oporou své ženě, byla to ona, kdo byl oporou mě. V takových chvílích zjistíte, na čem v životě skutečně záleží a jak důležitá je rodina, děti, přátele…

Mluvíte o přátelích. Zůstali a podpořili vás?

Asi takhle. Ukázalo se, kdo je kdo. A to jak v pracovním, tak v soukromém životě…

Říkáte pracovním životě. Vždyť jste dělal politiku, byl členem rady městské části. A o politice se přeci říká, že je špinavá. Vás to tedy překvapilo?

O politice jsem samozřejmě slyšel spoustu nepěkných slov, od špíny až po svinstvo. Netušil jsem však, že až takové. Nezapomenu na snahu jedné opoziční, postarší zastupitelky, která veškerou svou energii věnovala tomu, aby na sociálních sítích sdělovala, že jsem největší zločinec století. Jen jsem čekal, kdy se dozvím, že jsem snad i vrah. Tenkrát mi to bylo hodně líto, dneska je mi už jen líto té dámy.

Přineslo vám to nějaké poučení?

Minimálně budu ke všem podobným mediálním lynchům přistupovat s velkou rezervovaností a respektem. Jak se ukázalo, papír snese všechno a jedovatou slinu umí plivnout každý. A dovolat se pak práva a očištění svého jména jde naopak jen těžko. To už totiž nikoho nezajímá.

Je tedy podle vás případ uzavřen a vyšetřování skončilo?

Pro mě rozhodně ano. Ale dle charakteru dotazů policie se domnívám, že vyšetřování pokračuje, ale už jiným směrem a jiných lidí. Víc to nesmím komentovat.

A jak to bude dál? Jaké jsou vaše plány?

To teď nezáleží jenom na mě. Ale jak jsem již zmínil, i když se bavíme o politice, jsou v ní i slušní lidé, ale také ti, kteří budou tuto kauzu zneužívat neustále…

Co nebo koho tím myslíte?

V tuto chvíli to nelze komentovat, čas vše ukáže.

