Kamila (72) vzkazuje Čechům: Nefňukejte a jděte makat. Za vaše zpackané životy nemůže Fiala ani Ukrajinci

Putinova agrese na Ukrajině z velké míry může za zdražování energií a dalších komodit. Vyhlídky na zlepšení současného stavu nejsou, alespoň ne v krátké době. „Měla jsem co dělat, abych vyšla. Jsem v invalidním důchodu a opravdu hrozilo, že nebudu mít několik dní co do úst,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz paní Kamila.

Práce je, jen chtít

Co tedy s tím? Litovat se doma u televize, nebo začít věci aktivně řešit? „Zvolila jsem druhou variantu. Prostě jsem si našla práci, kterou mohu dělat i ve svém stavu. Jde o několik hodin týdně a moji situaci to řeší. Nechápu lidi, co dřepí s rukama v klíně a pláčou, že nic nejde a že jim všichni ubližují. Každý může jít makat, práce je všude plno. Za zpackané životy těch uplakánků nemůže Fiala ani Ukrajinci, můžou si za to jen oni.“

S Kamilou se přitom život nikdy příliš nemazlil. Při tragické autonehodě přišla o část rodiny, její život už nikdy nebyl takový jako dřív. „Byla jsem na dně, ale vyhrabala jsem se. Ne díky státu nebo komukoli jinému, ale díky své vůli a potřebě nebýt lidem na obtíž. Bohužel dnes některým lidem chybí sebereflexe, jen čekají s napřaženou rukou.“

Pomoc Ukrajině? Teď už ne

Podle Kamily se to, co se děje v České republice, neodehrává nikde na světě. „Jasně, že se najdou skupiny lidí, kteří by měli nejraději všechno zadarmo. Ti pak volí populisty a chytráky, kteří jim naslibují hory i s horákama, ale pak je sedřou z kůže. Ovšem u nás je tohle extrémní, blbci jako by rostli na stromech.“

Její rada, jak z krize ven, je přitom jednoduchá. „Zatnout zuby a začít se starat o sebe. Vezměte si Ukrajinu. Mám pochopení, že jsme pomohli lidem, kteří to potřebovali. Dokonce bych podepsala i dodávku zbraní. Ale teď? Je třeba se starat o sebe, pak až o ostatní. Takže s podporou Ukrajiny už nyní nesouhlasím. Ne proto, že by nebyla potřebná. Ale proto, že začít se musí doma, abychom měli elán a chuť pomáhat v zahraničí.“

Bývalá učitelka je zklamaná z politické situace. Zároveň ale neví, co s tím. „Obrátit se na mesiáše, jako je Babiš nebo Okamura? Ne, díky. Ale to, co předvádí Fialova vláda, je otřesné. Upřímně řečeno nevím, jak tohle dopadne. Nejsem optimistická. Ale zase jsme u toho, co jsem říkala – nepláču, jen hledám cestu, jak pomoci sama sobě.“

