Nevěra se mi vyplatila, říká Pavla (35). S manželem sehrála nechutné divadlo

Najít činnost, u které by vydržela déle, by bylo hodně složité. „Nic mě moc dlouho nebaví. Vím, že je to špatně, ale ve svém věku už s tím nic nenadělám,“ směje se Pavla. I proto bylo pro celou řadu jejích přátel velkým překvapením, když oznámila, že se bude vdávat. „Nevěřili, že bych toho byla schopná.“

Prostě jsme se neudržely

První roky manželství vypadaly, že se sympatická brunetka opravdu změnila. Jak se říká, "sekala latinu". Dokonce se naučila vařit více než vajíčka a čaj. „Bavilo mě to. Péče o manžela, pak o dceru. Moc jsem si to užívala. A vlastně to tak je stále. Jenom jsem se zase začala nudit a hledala, kde načerpat adrenalin.“

Muselo se asi stát to, že ho našla v náručí jiného muže. „Seznámili jsme se v restauraci, kde jsem byla s kamarádkou na večeři. Dva mladší borečci na nás dělali oči. No, proč to protahovat - zkrátka jsme se neudržely.“

Začalo to být nebezpečné

Zatímco její kámoška flirt utnula po první noci, Pavla v tom pokračovala. „Bylo to skvělé. Útěk z reality, pár hodin v jiném světě. Ale manžel mě postupem času začal podezírat. Začalo to otázkami, pak jsem zjistila, že mi projíždí telefon. Dávala jsem si samozřejmě pozor, ale začínalo to být hodně nebezpečné.“

Nelenila a vymyslela "parádní" plán. Využila svých kontaktů a známostí. „Kamarád je režisér. Dohodli jsme se na několika fiktivních smskách, mailech apod. Vše směřovalo k tomu, aby to vypadalo, že jsem musela po večerech a o víkendech chodit na konzultace ohledně jeho nového filmu.“

Na první pohled to nemusí vypadat jako spása, ovšem nebyla by to Pavla, aby vše nedovedla do obdivuhodných detailů. „Nakonec to dopadlo tak, že mě manžel na pár schůzek sám dovezl. Ale pak jsem to raději ukončila. Nicméně není na mě ani stín podezření.“

(v příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační)

