GLOSA: Západní obrněná vozidla míří na ukrajinské bojiště. Putinovy válečné akcie dále klesají

Od začátku válečného konfliktu na Ukrajině požadoval prezident Volodymyr Zelenskyj po Západu dodávky moderních nebo alespoň starších obrněných vozidel, aby zvýšil kapacity ukrajinské armády proti ruským invazorům. Vypadá to, že se Ukrajině začíná blýskat v tomto ohledu na lepší časy, protože jak USA, tak Německo a Francie oznámily, že na horké bojové pole pošlou svá vozidla, a ta, i když nejsou již nějakou dobu výkvětem nejmodernější techniky, mohou poskytnout vydatnou pomoc na horkém bojišti.

Západní obrněná vozidla - špatná zpráva pro Putina

To není rozhodně dobrou zprávou pro ruského prezidenta Vladimira Putina, protože jak to vypadá, i přes počáteční liknavost zejména ze strany Německa a jeho rezervovaného kancléře Olafa Scholze, si Ukrajina na západní obrněná vozidla skutečně "sáhne". Dodávky vojenského materiálu pak budou na Ukrajinu proudit s největší pravděpodobností i nadále, otázka je samozřejmě v jaké kvalitě či množství.

V případě USA hovoříme o velkém vojenském balíčku za 3,75 miliardy dolarů, jehož součástí je 50 vozidel M2 Bradley, 100 obrněných transportérů M113, 55 vozidel s ochranou proti minám typu MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), 138 terénních vozidel Humvee, protitankové střely a další materiál potřebný k vedení války. Poměrně silně vyzbrojený Bradley představuje bojově osvědčené vozidlo, které bylo nasazeno například v rámci operace Pouštní bouře v roce 1991 proti iráckým tankům, jimž Bradley uštědřily vážné ztráty. Americká vozidla byla poslána také do války v Iráku, jež začala v roce 2003 a během níž byl svržen nechvalně známý diktátor Saddám Husajn.

Nejen Američané Ukrajincům pomáhají ulehčit jejich složitou situaci na bojišti, Francouzi oznámili, že obráncům před ruskými agresory pošlou lehká obrněná vozidla AMX-10 RC. Zatím není jasné, kolik strojů Ukrajina dostane. AMX-10 RC, jehož výroba probíhala do roku 1994, je průzkumné vozidlo se čtyřčlennou osádkou, které může plnit rovněž roli stíhače tanků. Do služby vstoupila tato kolová platforma v roce 1981. Výzbroj vozidla tvoří poloautomatický kanon ráže 105 mm, sekundární zbraň zajišťuje jeden kulomet ráže 7,62 mm.

Německý kancléř otáčí

Ani Němci se nechtějí po kritice ostatních spojenců v NATO, ale i domácí opozice a některých členů vlády (ministryně zahraničí Annalena Baerbocková) nechat zahanbit a jak se zdá, tvrdé ledy začínají konečně pukat. Berlín poskytne Kyjevu nejméně 40 obrněných bojových vozidel pěchoty Marder, dodávka se má uskutečnit do března. Otazník pak v této souvislosti visí nad tanky Leopard 2.

Obrněné vozidlo Marder je ve službě od roku 1971, celkem se vyrobilo přes dva tisíce kusů tohoto stroje. Jedná se sice o starší, ale spolehlivé vozidlo, jehož výzbroj tvoří automatický kanon ráže 20 mm, protitanková řízená střela MILAN a sekundární pak kulomet MG3.

Je to současně zajímavá Scholzova názorová otočka, protože kancléř poměrně dlouho odmítal Mardery Ukrajině poslat. Navíc se Ukrajina ještě může těšit od Německa na jednu baterii účinného systému protivzdušné obrany Patriot. Stejný systém ve světle válečného konfliktu již koncem minulého roku nabídlo Německo i Polsku. Německá snaha je pak vedena snahou pomoci Polsku zajistit jeho vzdušný prostor.

Pro Ukrajinu znamená výše zmíněný "balíček" vítanou posilu, obránci těží a budou profitovat ze západní pomoci i proto, že se konflikt stále protahuje a nevypadá to, že by měl v nadcházejících týdnech či měsících skončit. A jak bude válka pokračovat dál, je i pravděpodobnější, že Ukrajina může dostat další vojenský materiál, v budoucnu zabalený do modernějšího hávu.

Západ nemá pochopitelně žádný zájem na tom, aby Rusové dobyli či ovládli Ukrajinu a rozmístili na hranicích některých členských států NATO svá vojska. Ukrajinu tak vlastně Západ systematicky vyzbrojuje, což na druhé straně není dobrou zprávou pro Putina, jehož válečné akcie dalšími dodávkami materiálů ze Západu citelně klesají.

