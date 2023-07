Chyby v seriálu ZOO: V poslední době tvůrci vaří z vody

Smrt Eduarda

Marek Taclík už se v seriálu dlouho neobjevil, a tak bylo jasné, že se něco bude dít. Buď jeho postavu s Alicí, kterou hraje Sabina Laurinová, rozvedou, nebo umře. To je taková klasika zdejších seriálů. Tvůrci sáhli po té druhé možnosti a Eduarda zabili v Thajsku. Osudnou se mu stala vlna tsunami.

Je až s podivem, kde tvůrci přišli na tuhle možnost, když v Thajsku byla v dějinách zaznamenána jen jedna významná tsunami, která měla tragické následky, a to 26. prosince 2004. Není to zrovna oblast, kam by taková přírodní katastrofa přicházela běžně. Je to asi, jako kdyby ho zabila stoletá voda z Vltavy.

Proč už Taclík v ZOO hrát nechtěl? To se neví, překvapivě Prima žádné oficiální vyjádření nevydala, ačkoliv normálně komunikuje takřka všechno. Šušká se, že začal natáčet Kriminálku Anděl a na ZOO už mu čas nezbyl. Ale kdo ví...

Jak to bylo s tsunami?

Zemětřesení v Indickém oceánu poblíž indonéského ostrova Sumatra v roce 2004 postihlo pobřežní oblasti Thajska, zejména populární turistická místa jako Phi Phi ostrovy, Phuket, Krabi a další oblasti v Andamanském moři. Důsledky tsunami v Thajsku byly tragické, s velkým počtem obětí a rozsáhlými materiálními škodami. Přesné statistiky počtu tsunami v Thajsku jsou složité kvůli různým zdrojům.

Pracovní doba a morálka Aničky

Annu smrt jejího otce nepochybně zasáhla. A je obdivuhodné, že se s takovou vervou pustila do práce, aby dala firmu do pořádku. Jenže jak je možné, že v ZOO nikomu nevadí její odchody a následné libovolné příchody?

Vlastně jediný, kdo jí schvaluje, že někam odběhne (obvykle na hodinová pracovní jednání v angličtině, kterým jako zázrakem báječně rozumí), je Haďák. A někdy to zavolá Elišce. Adam jako zázrakem umí obstarat i žirafy, ačkoliv pracuje u hadů, a vedení je zřejmě úplně jedno, kdo kdy chodí do práce.

V čem je problém?

V České republice stanovuje pracovní dobu a pracovní podmínky zákon. Základní pracovní doba je vymezena na 40 hodin týdně. To znamená, že zaměstnanec by měl pracovat nejvýše 8 hodin denně, pokud pracuje pět dní v týdnu. Je důležité však poznamenat, že existují určité výjimky a možnosti individuálního sjednání pracovní doby mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Například kolektivní smlouvy, pracovní řády či individuální dohody mohou upravovat pracovní dobu a pracovní podmínky specificky pro danou pracovní pozici nebo odvětví.

Kristýna, která už nikoho nezajímá

Albertova Kristýnka je nepochybně velmi zajímavá postava. Přišla napravit kluka, který ji v dětství šikanoval – a kterého nepochopitelně bezhlavě miluje. To je bezesporu zajímavá dějová linka, kdyby nebyla tak dlouhá, že už skoro nikoho nezajímá.

Málokdo pochopil, kdo koho ještě miluje, jestli si teď Albert dělá z Kristýny legraci, nebo zase bojují o to, kdo koho přelstí. A ve výsledku je to všechno jenom spleť nahodilých dialogů, které divákovi moc nedávají smysl. Napravování Alberta ze strany Kristýny už bylo tolik, že to vlastně začalo být otravné.

Viky a divné alimenty

Nejdřív si Viky stěžovala, že jí Petr na děti nic neplatí, ačkoliv ten by – jako soudce – měl vědět, že neplacení výživného může být klasifikováno jako trestný čin a zřejmě by ze své pozice trval na tom, aby si své vzájemné nároky potvrdili soudem. No nic. Malého Péťu neviděl za celou dobu, zatímco v prvních dílech se tvářil jako nejlepší otec na světě, který po smrti manželky vychovává svá dvojčata... Nesmíme zapomenout, že dvojčata, kterým už je snad kolem deseti let, nikdy nechodila do školy. Až teď se občas objeví náznak, že někam pravidelně chodí. Dříve děti potřebovaly jen chůvu, která je vozila na „dramaťák“ a vymýšlela pro ně aktivity.

Viky se celou dobu honí za prací, dítě s ní nevidíme takřka vůbec, natož aby si s ním hrála. A najednou, když Petr začne platit, což se stalo nějakým zázrakem, posílá to malému na účet, protože od Petra nechce nic. Hrdost, ego a dějová linka, která tam vůbec nemusela být. Na druhou stranu chápeme, že Robert Urban musel naklusat do seriálu Eliška a Damián, kde hraje po boku Emmy Smetany a na ZOO už nezbyl čas.

Alimenty mají jasná pravidla – i pro soudce

V České republice je neplacení výživného upraveno v trestním zákoně. Podle paragrafu 209 trestního zákona je pachatelem trestného činu neplacení výživného ten, kdo opakovaně neplní svou povinnost platit výživné, a to alespoň ve výši, kterou byl povinen platit na základě právního nebo soudního rozhodnutí. Trestní sazby za neplacení výživného se mohou pohybovat od peněžitého trestu až po odnětí svobody. Vážnost trestu může záviset na různých faktorech, jako je výše dlužného výživného, trvání neplacení a další okolnosti případu.

Vztahy dvojčat

Žádná láska nebyla v ZOO ještě tak chladná, jako je vztah Tes s Markem a Izy s Vojtou. Druzí zmínění to už alespoň dotáhli ke společnému bydlení a plánují miminko, ačkoliv Izabela vypadá po celou dobu spíše jako Vojtova starší sestra, která mu chce ukázat v životě cestu. To Marek s Tes jsou skutečně podivným úkazem. Nikdy jsme je neviděli jít na rande, užít si romantickou chvíli, natož aby mezi nimi panovalo nějaké napětí. Zkrátka nuda. Tahle čtyřka k sobě prostě nějak nepasuje.

Zbytečný Kamil

Každý seriál potřebuje svého záporáka. Kamil Ovčík je v celém seriálu ale tak trochu zbytečný, otravný a kazí každou radost. Na druhou stranu se v další sezóně přidává na scénu Denisa Nesvačilová, která by s ním prý měla být jedna ruka. Dvojice hodlá škodit Charliemu. Bude konečně na co se koukat?

Zdroj: seriál ZOO, Instagram, redakce

