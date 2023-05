Manžel na mě útočí, přiznala Marcela (36). Popsala detaily, ze kterých mrazí

První měsíce byly kruté. Když ráno nevstala a neměla svoji rutinu před cestou do práce, byla z toho dost nervózní. „Chybělo mi to. Vlastně úplně všechno. Příprava na porady, komunikace s kolegy. Ale i „kartáče“ od nadřízených, které nakonec znamenaly konstruktivní debatu a téměř vždy z nich vzešlo něco dobrého,“ vzpomíná Marcela.

Skončila jsem ze dne na den

Měla našlápnuto na celkem slušnou kariéru. Za poslední roky dvě povýšení, třetí viselo ve vzduchu. Místo oslav ale přišel šok „Naše firma skončila. Údajně proto, že ji majitelé prodali a ti noví chtěli dělat jiný byznys. Nebo si takto zlikvidovali konkurenci? Už ani nevím, kde byla pravda, různých informací bylo hodně.“

Buď jak buď, Marcela dostala výpověď, odstupné a pěkný dopis na rozloučenou. „Hned jsem si začala hledat novou práci. Myslela jsem, že to bude snadné. Ale brzy jsem poznala, že to až taková legrace nebude, protože všude byla spousta mladých vlčáků, kteří se na manažerské pozice třesou. A slevit jsem nechtěla.“

První milenka

Nakonec se dá říct, že si zvykla být doma. A zalíbilo se jí to. Na rozdíl od jejího manžela. „Byl otrávený, že jsem pořád doma. Nebylo to o penězích, těch jsme měli dost díky jeho práci, mým investicím, které stále něco generovaly, i díky mému dědictví. Spíš ho štvalo, že vidím, co dělá, a že nemá čas na své věci.“

Její manžel měl totiž další vztah, jak Marcela postupně zjistila. „Všechno jsem se dozvěděla náhodou. Vynadala jsem mu, on přísahal, že všeho nechá. Já zase slíbila, že už mu nepolezu do věcí. Vypadalo to, že vše může jet dál. Jelo, ale ve starých kolejích.“

Spousta dalších milenek

Jestli partner Marcely „sekal latinu“, tak maximálně pár týdnů. „Pak si zase našel ženskou. A já zase začala pátrat. Jenomže on začal být dost agresivní. Verbálně. Fyzicky by mi nikdy neublížil. Hádky u nás byly na denním pořádku. Každý den se teď bojím, že na sebe budeme štěkat, že mi bude vyčítat spoustu věcí. Bát se vlastního manžela je smutné, ale je to tak.“

Marcela si ale nemůže pomoci. Milenku prostě nepřekousne, proto neustále pátrá a pak fakta manželovi předhazuje. „Je to taková moje „zábava“. Asi bych se měla rozvést. Ale já si pořád říkám, že se to nějak zlepší...“

KAM DÁL: České hrady, na kterých straší. Černý stín, krvavé ručičky obtisknuté na zdi i brána do pekla.