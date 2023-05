Mimořádná Marta Dykové připomněla, že od devadesátek se u nás bojíme módy

Divácké ovace neberou konce! Na Voyo tento seriál málem upadl v zapomnění, mluvilo se o něm jen velmi málo. Zato teď byl hned jeho první díl, odvysílaný po posledním dílu Volhy, diváckou jedničkou. „Boží seriál, viděla jsem ho snad už desetkrát,“ píše divačka Lenka, která využila předplatného streamovací služby Voyo, kde je dostupných už všech osm dílů. A souhlasné reakce se objevují všude po internetu. Právě omezený počet dílů diváky trochu mrzí. Prý by si seriál zasloužil mnohem více! Najdou se sice škarohlídi, na které je tento humor trochu moc, pozitivní ohlasy však převládají.

Morous a geniální uklízečka

Případy mimořádné Marty vycházejí z francouzsko-belgické předlohy. Stojí za nimi režiséři Marek Najbrt a Tomáš Pavlíček. Na scénáři pracovali Zdeněk Jecelín, Václav Hašek a Josef Kokta. Původně se měl seriál objevit už loni v říjnu, nakonec však byla jeho televizní premiéra odložena na první polovinu letošního roku. Upřesnění termínu bylo v březnu letošního roku. Jen o dva dny později představila Česká televize minisérii Volha. Zda produkce Novy počkala s Případy mimořádné Marty úmyslně až na dobu po odvysílání příběhu z Československé televize, těžko říct. Ale vyšlo jim to perfektně.

Romanu Zachovi i Dykové to společně perfektně funguje. Ona je barevná, rozpustilá a sprostá. On upjatý morous, který se nakonec do své kolegyně zoufale hledající chlapa, který před patnácti lety zmizel, zamiluje. Na obrazovkách se objevila také Táňa Malíková, která se kdysi proslavila kontroverzní písní na platformě Youtube s názvem Rich Boy, kde zpívala, že chce být jako Agáta Hanychová. Vypadá to, že se nakonec vydala jinou cestou a herectví jí sedí mnohem lépe. Ačkoliv, později přiznala, že i hloupá blondýna bez znalosti angličtiny byla tak trochu její role.

Od devadesátek se v Čechách módy bojíme, říká Dyková

Diváci pějí na Martu ódy. Díly jsou svěží, někdy peprné, geniálně promyšlené a znalosti, které se v drobné uklízečce skrývají, ty by si přál zkrátka každý. Celý seriál přitom vznikal během covidové pandemie, a tak bylo zapotřebí svižné tempo. „Natáčelo se v době, kdy nikdo nikam nechodil a já měla tu možnost se každý den obléct do záživné a veselé postavy. Byl to pro mě takový unik od reality,“ vypráví Dyková o postavě, které v žádném záběru nechybí blyštivá kabelka, šílený svetr nebo barevná čepice. Příběh však míří i na rodinná dramata. Marta je totiž matka samoživitelka, a tak některé scény názorně ukazují, jaké to je, když se člověk snaží skloubit práci a péči o děti.

Dyková se nechala slyšet, že to byla právě Marta, kdo jí ukázal, jak jsou lidé v Čechách od devadesátek sešněrovaní a bojí se obléci něco extravagantního. Také si prý uvědomila, že se z ní vytratila autenticita a pořád ze sebe dělá něco, co není.

Marta, která je připravena na jakékoliv dobrodružství, občas dříve mluví, než myslí, diplomatické chování jí absolutně nic neříká, se divákům představí na Nově každou neděli. Seriál nabídne osm dílů, vtip, šarm, charisma i policejní zápletky. Jaká škoda, že tentokrát těch epizod není o dost víc!

Zdroj: MediaGuru, TV Nova, Instagram, Facebook, wikipedia.org

KAM DÁL: Herec Stanislav Zindulka: Byla to velká atrakce, vzpomínal na veřejnou popravu na konci války.