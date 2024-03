Poslední šance Urbana na velkou roli? Do ZOO se vrací po hořkém zklamání

Herec Robert Urban měl ještě nedávno našlápnuto na svou první velkou roli v novém seriálu. Jenže romantická pohádka Eliška a Damián se nepovedla, diváci nešetřili kritikou, a on si tak musel přiznat, že v roli soudce Petra Kříže by mu bylo přece jen lépe. Jenže rozhodnutí, že ze seriálu zmizí, tehdy nebylo tak úplně na něm. Vrátí se znovu na herecké výsluní?

Provází ho pověst nezodpovědného otce

Módní návrhářka Viky Janečková to v seriálu ZOO nemá teď vůbec lehké. Zdá se, že ačkoliv se občas tváří jako úspěšná podnikatelka, která získává vysněné zakázky, pořád se potýká s nedostatkem peněz. A fotograf Filip Janda na tom není o moc lépe.

Mladá maminka jen vzpomíná na časy, kdy byla partnerkou pana soudce, který měl peněz dostatek – dokonce doma hospodyni a vždy kapsu otevřenou. A ten se jí teď vrací! Že by se znovu zatoužila vrátit do náruče, kde má své jisté? Není snad divák, který by si nemyslel, že jejich dějová linka byla scenáristy pěkně odfláknutá.

Řehořová se reakce diváků obává

Jeho představitel Robert Urban totiž předtím neodešel ze svého rozhodnutí. Burešová byla těhotná, jinou dějovou linku pro něj neměli, a tak skončily obě jejich postavy zároveň. Podle scénáře odjeli milenci do zahraničí, kde soudce Petr Kříž získal práci. Velké štěstí je však nečekalo. Petr tam našel zalíbení ve své asistentce Ester, kterou nově ztvární Nelly Řehořová. A bylo vymalováno. Neplatil alimenty, nezajímal se o své děti a Viky poslal zpátky do Čech, aby nepřekážela. Svou pověst nezodpovědného otce se teď Urban chystá napravit – alespoň co se role týče.

Ester mu v tom ale nápomocná nebude. Řehořová si totiž zahraje roli, která bude velmi negativní. A reakce diváků se velmi obává! „Snad to diváci přijmou. Ester je záporná role. Očekávám, že diváci na ni reagovat budou. No, uvidíme, jak to slíznu,“ přiznává mladá herečka, která je zatím známá spíše z muzikálů – naposledy si zahrála například v Okně mé lásky nebo v Troje. Svou první velkou zkušenost tak získá právě v ZOO. Že by vedle ní dostal Robert Urban příležitost vystoupit ze svého stínu? Z divadelní scény se dobře znají, a tak jim to možná bude skvěle klapat i před kamerou… A třeba nejen tam!

