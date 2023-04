Seriál Volha: Zoufalý pláč malého chlapečka, který se bál a koukal do kamery, zastínil vše podstatné. Tohle už diváci neodpustí

Standa Pekárek má být egocentrický hrdina, který vyniká ve vymýšlení drobných podvodů, sbírá podpisy slavných, které však neváhá udávat, a socialistickým rybníčkem proplouvá jako štika v rybníce. Je to zkrátka blbec, ale lidem trvá, než na to přijdou. Snaha o komedii a lechtivé scény se zvrhává do drsných vulgarit, surového sexismu a litrů alkoholu. Někteří diváci nadšeně kývou, že tak se kdysi skutečně žilo, další nestačí valit oči.

Ten chlapeček měl evidentně strach, říká učitelka z mateřské školky

Kromě fantastických hereckých výkonů, které jedni velebí a druzí kritizují kvůli vulgaritě, se objevuje malá, leč nápadná postava syna Standy Pekárka, malého Standíka. Toho se snaží Pekárkova manželka Míša nakrmit, přičemž jí u toho sekunduje tchyně v podání Kláry Melíškové. Sotva roční chlapeček však svůj zoufalý pláč rozhodně nehraje a hned v prvních minutách úvodního dílu je evidentní, že kouká do kamery. Dost pravděpodobně proto, že za ní vidí své rodiče nebo jinou blízkou osobu. A vnímaví diváci vycítili v jeho pláči obrovský strach.

„Já jsem to musela vypnout, tohle nedávám. Když na toho kluka ještě v rámci scénáře zařvali, sevřel se žaludek mně. To dítě bylo vystaveno stresu, evidentně se bálo,“ řekla pro Čtidoma.cz čtenářka Jarmila, která je učitelkou v mateřské škole. „Kdyby jen plakal, ale on měl evidentně strach, nevěděl, co se děje. Asi to do toho děje patří, že ten hlavní hrdina se fláká, zatímco matka na mateřský se doma pere s výchovou syna. Ale já být rodičem, tak ho čapnu a utíkám z toho natáčení sto kiláků,“ souhlasí s Jarmilou čtenářka Aneta. „Doufám, že v příštích dílech už nebude ten malý uplakaný bobeček, až mi ho bylo líto,“ píše na sociálních sítích divačka Petra. „Asi po 10 minutách jsem přepnula kanál. Nevadí mi sprosté výrazy, ale mluvit tak k miminku, které nechce jíst a pláče, je fakt síla a není to vtipné,“ píše Andy.

Je to nechutné, objevuje se na sociálních sítích

A kritikou nešetří ani diváci, které scéna se synem ze židle nezvedla. „K seriálu Volha jsem přizval syna, aby viděl, jak se tenkrát žilo. Naprosto nevhodný obsah plný vulgarit, při kterém jsem se cítil trapně před klukem. Stydím se za Českou televizi a její pornopořady,“ kritizuje na sociálních sítích Volhu divák Eduard. „Seriál by se měl vysílat po 22. hodině. Tohle se Vám jaksi nepovedlo,“ píše Martina. „Dost nechutné. Ty rekvizity musely stát majlant, a přitom je to taková blbost,“ píše František. „Jsem Husákovo dítě, ale asi nejsem cílovka. Moc vulgarit a naturalismu a málo inteligentního humoru,“ píše Dana.

Najdou se i tací, kteří se však Volhy nemohou nabažit. „Fantastické! Taková odnož Vyprávěj, skvělé na neděli,“ píše Kateřina. „První díl byl super! Naprosto úžasný Hádek a Melíšková,“ říká Ivana. „Super retro, přesně podle skutečnosti,“ chválí Blanka. „Hodně dobré, těším se na další díly,“ neskrývá nadšení divák Jan.

Ve třetím díle s názvem Tel-evíze založí řidiči v autoprovozu Brigádu socialistické práce s cílem vyjet na hokejové mistrovství ve Vídni. Standa Pekárek se v exteriérech seznámí se svou budoucí ženou, ta brzy otěhotní a sestěhují se do nového bytu. Egocentrickému řidiči se daří, nebude to však zadarmo. Jeho další obětí bude režisér Truhlář, kterému se stane osudnou jeho velká vášeň.

Zdroj: Česká televize, ČSFD, Instagram, MediaGuru

KAM DÁL: Pepa Horáček z Volhy a sekretářka Tondy Blaníka: Žijí takový punk, že jim v jednu chvíli vypnuli elektřinu.