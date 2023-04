V Kukačkách se schyluje k závěru: Druhá série ztratila šanci na dobré recenze, už není čas

V současné chvíli víme, že nic nevíme. Tereza Býčková, kterou si Martin dosud nevzal, je už dávno ukotvená ve strastech s matkou, která ji opustila. Nikdo z diváků sice nepochopil, zda chtěla její matka zabít sebe, své dítě, nebo sebe i dítě najednou, už je to ale vlastně jedno. Tereza si zase nenechá nic vysvětlit a z intenzivní dějové zápletky se stala tak trochu nuda. Nebyla dostatečně vysvětlená, diváci ji pochopili rozdílně, a navíc už dávno nikoho nenapadá žádné překvapení, které by se mohlo odehrát.

Existuje pro Kukačky vůbec správné řešení?

Snad by to bylo zajímavější, kdyby tvůrci opravdu udělali rázný krok a poslali kluky zpátky k jejich biologickým rodičům. Ale to je vlastně nemyslitelné, protože je jim už šest let a jako své rodiče vnímají ty, kteří je vychovali. Nebo kdyby se biologičtí rodiče vzdali dětí a adoptovala je druhá rodina. Ale umí vůbec náš právní řád něco takového? A udělal by to Martin, který k Tomášovi tíhne a pochopitelně v něm vidí zdravého syna lačného po fotbalu a klučičích zážitcích, kterého v Jakubovi s Aspergerovým syndromem nemá?

Na druhou stranu se v seriálu otevřeně mluví o tom, že je Davidův čin klasifikovaný jako únos. Když se najde unesené dítě, vždy se přeci vrátí ke svým rodičům, nehledě na to, jak dlouho někde je. Jak se vůbec tohle může vyřešit, aby to bylo správně podle právního řádu a zároveň divácky přívětivé? Tereza také v posledním díle u soudu řekla, že jejich soužití na společném dvorku klukům škodí. Rozhodnou se nakonec vrátit do Prahy? A co na to malý Tomáš, který v poslední době vypadá, že právě více tíhne ke svým biologickým rodičům? Možná má pocit, že by se s nimi měl zkrátka jinak…

Rodiny to budou mít složité

Olga také poprvé přiznala, že Davidovi zazlívá, co udělal. Pro Karla je těžké svého bratra soudit, protože si uvědomuje, že to zkrátka udělal pro něj. Nechtěl, aby rodina musela po smrti syna vychovávat postižené dítě. To hrozilo kvůli tomu, že lékař, který měl pletky s Marcelou a teď s ní má syna Káju, přišel na sál pozdě a dítě chvíli nedýchalo. Poháněn dobrým úmyslem vyměnil dítě své švagrové za dítě své lásky ze školy, Terezy. Což v okamžiku, kdy výměnu prováděl, nevěděl. A asi si velmi záhy uvědomil, jaký život jí připravil.

A ačkoliv Tereza zvládá život s „autíkem“ naprosto bravurně, dává mu veškerou lásku a péči a také vedení, které je jí jako učitelce blízké, pochopitelně s Tomášem by to bylo úplně jiné. A i když nad tím jako maminka vůbec nepřemýšlí a její láska není daná tím, který klučina je zdravější, stále je Tomáš její krev, někdo, kdo nese její geny, je jí podobný, má její povahové rysy. Dokáže vůbec milující máma přijmout skutečnost, že jejího syna vychovává někdo jiný? Pokud je někdo schopen milovat své dítě tak, jak ho miluje Tereza, připadá to vůbec v úvahu?

Zatím je druhá série nastavovaná kaše, čehož se bála i Denisa Barešová, představitelka Marcely. „Režisér seriálu Biser Arichtev to do médií několikrát řekl – nikdo z nás nebyl nadšený, když se rozhodlo, že bude druhá série. My v Česku jsme mistři v nastavování kaše, což já osobně úplně nenávidím. I poté, co jsme dotočili druhou sérii, jsem si říkala, že se opravdu jen málokdy stává, aby dvojka byla aspoň stejně dobrá jako jednička,“ řekla pro iDNES.cz.

Zdroj: Česká televize, iDNES.cz

