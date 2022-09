Alice (27): Stydím se za to, co máma říká o Ukrajině a Babišovi. Někteří Češi jsou hlupáci, podělají životy všem

Když Putinova armáda 24. února letošního roku vstoupila na Ukrajinu, byl to pro mnoho lidé po celém světě šok. Většina tento odporný akt odsoudila, ovšem najde se i celá řada těch, kteří invazi schvalují. „Máma by se nejraději oblékla do rudé a na tričko si nechala našít obrázek Putina,“ nechápe Alice.

Je to stejné jako volit Babiše

Zatímco její otec útok Rusů jasně odsoudil, z reakce matky byla velmi zklamaná. „Opakuje ty žvásty, které se velmi brzy objevily na internetu a sociálních sítích. Mluví o tom, že Ukrajina potřebuje za vyučenou, protože je to jen kolonie USA, že se Putin pouze brání, aby jeho země nepřestala existovat apod. Prostě strašné.“

Alice se jí to dle svých slov nejprve snažila vysvětlit. Po několika týdnech a mnoha marných pokusech to ale vzdala. „To je stejné jako těmto lidem nevysvětlíte, že Babiš je lump a volit ho může jen totální zabedněnec. Oni to nechápou. Stačí jim, když od něj dostanou pětistovku do kapsy na pár kafíček,“ kroutí hlavou mladá žena.

Jeden blázen v rodině stačí

Pro Alici nakonec zůstalo jediné řešení - se svou matkou se přestala bavit. Nekomunikují spolu, nestýkají se. „Dokud se neprobere, nehodlám ji vůbec vidět. Vždycky po pár minutách začne, jak jsem hloupá, že Putin je super a ten Babiš, co všechno pro ni udělal. Mám jen jedny nervy. Lidi, jako je ona, podělají životy nám všem,“ vysvětluje.

Když se chce vidět s tátou, zavolají si a sejdou se někde mimo dosah mámy. „Jdeme na kafe, na oběd. Nebavíme se o politice, i když máme vesměs podobné názory. Politika je teď zkrátka tabu, jeden "blázen" v rodině opravdu stačí.“

Nechce vůbec předvídat, jestli se rodinné vztahy nakonec pročistí a zase se začnou všichni scházet. „Máma už takhle umořila bráchu. Roky do něj hustila pitomosti, až to nevydržel a raději se odstěhoval do Holandska. Má klid, přijede jednou za půl roku a je vysmátý. Asi udělám to samé. Ale stále pevně věřím, že většina Čechů je normálních a dokáže používat vlastní rozum, ne bláboly populistů a šílenců.“

(V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.)

