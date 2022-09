Olga (26): S Ukrajinci mám hodně zkušeností, ještě dnes mě všechno bolí. Vzpomínám i na rozbitý nos

Když byla Olga na střední škole, hodně sportovala. „Prakticky nic jiného jsem až do té doby nedělala. Zlomilo se to někdy ve třetím ročníku. Sport šel stranou, začala jsem mít jiné zájmy,“ vypráví pro Čtidoma.cz sympatická brunetka. To se ještě umocnilo na vysoké škole, kdy ji definitivně opustily myšlenky na to, že by sportovala profesionálně.

Byly jsme pěkné mrchy

S přáteli začala chodit do klubů, noční život ji začal bavit. „Nemusela jsem se opíjet, to vůbec. Prostě jsem ráda tančila, bavila se. A poznávala nové lidi. Samozřejmě včetně kluků a mladých mužů. Jednu dobu jsme se dokonce s kámoškama sázely, kdo jich sbalí více. Byly jsme pěkné mrchy,“ uznává s odstupem času.

Je logické, že potkávaly i hodně cizinců. „Hlavně v centru Prahy. Kdo zná Dlouhou ulici, dobře ví, o čem mluvím. Těch klubů je tak vážně hodně a o víkendech celou noc dost živo. Milovala jsem to, něco takového jsem si dlouho odpírala. O to více jsem si to pak užívala. A naštěstí jsem měla parťačky, které do toho šly rády se mnou.“

Lásky jedné brunetky

Pokud jde o cizince, tak dnes nejvíce vzpomíná se setkání s Ukrajinci. „Nevím, zda jich tam bylo nejvíce. Ale měla jsem štěstí, že jsem na ně často narazila. Vesměs to byli fajn lidi, i když se mezi nimi našli i pitomci. Ale to bývá u každé národnosti, je to o lidech, ne o tom, odkud pocházíte. Mám s nimi mnoho zážitků.“

A jakých? Olga po chvíli naléhání spustí: „No, musím říct, že ještě dnes mě všechno bolí, když si na ně vzpomenu. Nohy z tancování, hlava, jak jsme se mnohokrát opili. Mimochodem, také nos, který jsem si jednou rozbila, když jsem nedávala pozor. Ale i srdce, protože dva kluky z Ukrajiny jsem fakt milovala. S jedním jsem chodila, ale on mě nakonec poslal do háje. Asi karma za to, jak jsem se já ke klukům chovala,“ vzpomíná už dnes s úsměvem.

Pro Olgu je to dnes sice občas bolestná vzpomínka, ale jinak na období "blbnutí" nedá dopustit. „Bylo to hrozně fajn. Těch lidí, co jsem poznala, kultur, názorů. Dnes jsem samozřejmě úplně jinde, ale s mnoha z těch, se kterými jsem chodila pařit, jsem stále ve spojení alespoň po sociálních sítích.“

