Victoria Beckham prozradila, jaké je tajemství jejího dlouholetého manželství

V pořadu Good Morning, America byla hostem Victoria Beckham, slavná zpěvačka a manželka legendárního fotbalisty Davida Beckhama. Moderátoři televizní show se jí zeptali na to, jaká manželská moudra by jednou chtěla předat svým dětem, a pořádně tím zpěvačku zaskočili.

„Proboha. Manželská moudra? Já vlastně nevím," vychrlila ze sebe zaskočeně.

Po chvilce zamyšlení ji ale přeci jen napadlo, co je vlastně tím, co jí pomohlo udržet si její manželství neuvěřitelných 23 let. „Vzájemně se podporujeme. David je naprosto neuvěřitelný otec a skvělý manžel,“ uvedla.

„Máme spolu spoustu legrace. Stojíme za sebou ve všem, co děláme. Jde hlavně o zábavu a o to, abyste si společnost té druhé osoby užívali. Prostě s ním ráda trávím čas, což je po těch všech letech úspěch. Je to bonus,“ pokračovala Beckham s úsměvem.

David Beckham se svou ženou začal randit v roce 1997 a netrvalo dlouho a tvořili manželský pár. Své "ano" si řekli jen o dva roky později, tedy roku 1999. Ze svazku byla většina fanoušků slavné zpěvačky i fotbalisty nadšená, jejich svatební obřad jako takový ale řadu lidí pobouřil. Podle mnohých se totiž příliš vychloubali svým bohatstvím.

Konal se v zámku Luttrellstown nedaleko Dublinu, nevěsta na sobě měla čelenku z osmnáctikarátového zlata, nádhernou luxusní róbu od známé návrhářky a spolu s ženichem seděli na zlatých trůnech.

Snubní prstýnky jim tehdy slavnostně "donesl" jejich syn Brooklyn, kterému tehdy byly pouhé čtyři měsíce. Od té doby k nim do rodiny přibyl ještě Romeo (20), Cruz (17) a Harper (11).

V roce 2017 si manželský pár dokonce slavnostně obnovil svůj svatební slib, tentokrát už ale jejich obřad nebyl takovou přehlídkou luxusu. Konal se v jejich domě, kam byli pozváni jen ti nejbližší.

Zdroj: The Independent

