Ayahuasca: Halucinogenní kúra dokáže zvrátit poškození mozku. Vsadil na ni i Jim Carrey, vedlejší účinky jsou děsivé

Možná jste slyšeli příběhy lidí, kteří cestovali do vzdálených krajin a zažili tam něco naprosto neuvěřitelného, co téměř až hraničilo s magiií. Pokud ano, je velká šance, že byla řeč právě o Ayahuasce.

Vyprávění o tomto rituálu se zaměřují především na okamžité efekty, které se během Ayhuascy dějí. Nekteré z nich jsou nám přínosné, ostatní spíše zneklidňující.

Výzkumy ale odhalily, že má tento rituál hned několik zdravotních benefitů.

Co je to Ayuhasca

Ayuhasca je vývar připravený z listů keře Psychotria viridis spolu se stonky révy Banisteropsis caapi, lze do něj ale přidat i další přísady.

Tento nápoj používaly starověké amazonské kmeny a dodnes je používán určitými nábožnými komunitami v Brazílii a Severní Americe. V určité podobě se ale používá dokonce i v Česku, i u nás se tak můžete přihlásit na Ayahuasca kúru, kde vám nápoj připraví.

Tradičně tento vývar připravoval šaman vyvařováním bylin ve vroucí vodě. V momentě, kdy se duchovnímu zdál vývar dostatečně silný, celý proces ukončil, odstranil z vody bylinky a nápoj podával.

Jak to funguje?

Hlavní ingrediencí Ayahuascy jsou listy Banisteropsis caapi a Psychotrie vidridis, obě rostliny mají halucinogenní účinky, jak dokazují výzkumy.

Dříve byl tento nápoj používan pouze pro duchovní účely, v dnešní době se ale tento rituál proslavil po celém světě. S nadšením ho podstupují lidé na všech kontinentech a očekávají od něj, že jim pomůže otevřít jejich mysl a zahojit traumata z minulosti.

Není to ale jen tak, Ayahuasca má na naše tělo tak silné halucinogenní účinky, že je možné ji podávat jen pod dohledem profesionála. Tento stav totiž trvá celé hodiny a mohlo by tak dojít k tomu, že by se člověk po požití tohoto vývaru nechtěně zranil.

Spousta turistů cestuje za Ayahuascou přímo do Peru, Kostariky a Brazílie, kde nabízejí několikadenní Ayhuasca kúru vedenou šamany. Ti nápoj nejen připravují, ale také poté dohlížejí na ty, kteří kúru podstupují.

Účinky

Do 20-60 minut od vypití vývaru se dostaví halucinogenní účinky, které mohou trvat 2-6 hodin. Vedle žádoucích efektů, jako je euforie a určitý typ halucinací, se ale mohou dostavit i ty nežádoucí, jako je zvracení, průjem, strach a paranoia.

Některé z těchto nepříjemných vedlejších účinků se dostaví téměř vždy a berou se jako normální součást celé očisty.

Benefity

Mnoho lidí, kteří očistnou kúru zažili, tvrdí, že tato zkušenost vedla k pozitivním dlouhodobým efektům, které jim změnily život. To může mít na svědomí její působení na neurologický systém.

Výzkumy také dokazují, že má pozitivní vliv na mozek. Je vědecky potvrzeno, že Ayahuasca dokáže zvrátit poškození mozku způsobené nedostatkem kyslíku.

Zdroj: Healthline

KAM DÁL: Bolest zad může znamenat vážnější problémy. Jak si ulevit doma, radí fyzioterapeutka Eva Novotná