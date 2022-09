Charles Manson se stal symbolem zla. Založil komunitu svých příznivců a zavraždil manželku režiséra Romana Polanského

Charles Manson dodnes historiky fascinuje, a to už od léta 1969, kdy několik zfanatizovaných členů jeho komunity na jeho příkaz zavraždilo osm osob, a to včetně herečky Sharon Tate. Někteří tvrdí, že právě on byl ztělesněním všech problémů, se kterými se Amerika na konci šedesátých let potýkala.

Zavraždil manželku známého režiséra

Jeho matka byla alkoholička odsouzená do vězení hned krátce po jeho narození. Charles také trávil už od svých 13 let většinu času po nápravných zařízeních a vězeních, a to za krádeže aut, ozbrojené přepadení nebo padělání kreditních karet. Živil se také jako kuplíř.

V 60. letech byl hlavou komunity známé jako „The Family“, tedy rodina, někdy též označována jako Mansonova rodina. Na svědomí měli hned několik brutálních vražd. Mezi nimi byla vražda herečky Sharon Tate, manželku režiséra Romana Polanského. V době vraždy byla v osmém měsíci těhotenství. Někteří tvrdí, že to byl právě Manson, kdo ukončil v Americe dva roky trvající Léto lásky.

Roman Polanski je francouzsko-polský talentovaný režisér, který jako dítě s židovskými kořeny přežil druhou světou válku a proslavil se filmy, za které si odnesl Oscara. V posledních letech je ale jeho jméno také spojováno se sexuálními skandály. V září 2009 byl zatčen v Curychu na základě amerického zatykače z roku 1979 v souvislosti se zneužitím nezletilé v roce 1977. Téhož roku se totiž s prokuraturou dohodl, že si odsedí v Americe 90 dní, v cele však strávil jen 42 dní a z obavy, že soud případ znovu otevře a dospěje k přísnějšímu verdiktu, utekl do Byl vyloučen z Akademie filmových umění a věd, která udílí Oscary. V roce 2019 vyloučení režisér u soudu napadl, ale neuspěl. je francouzsko-polský talentovaný režisér, který jako dítě s židovskými kořeny přežil druhou světou válku a proslavil se filmy, za které si odnesl Oscara. V posledních letech je ale jeho jméno také spojováno se sexuálními skandály.v souvislosti se zneužitím nezletilé v roce 1977. Téhož roku se totiž s prokuraturou dohodl, že si odsedí v Americe 90 dní, v cele však strávil jen 42 dní a z obavy, že soud případ znovu otevře a dospěje k přísnějšímu verdiktu, utekl do Evropy . V Americe je považován za uprchlého. Švýcarsko jej ale odmítlo v roce 2016 Americe vydat, stejně tak Polsko.V roce 2019 vyloučení režisér u soudu napadl, ale neuspěl.

Případ Tate-La Bianca Case

Jde o souhrnný název pro případy vražd ze srpna 1969, které byly spáchány fanatickou Mansonovou rodinou. Ti dostali během dvou nocí příkaz zabít několik lidí. Událost otřásla Spojenými státy, ale i celým světem. Dodnes je třída Cielo Drive v kalifornském Bel Air navštěvována právě kvůli tomu. Když se Tex Watson, Susan Atkinson, Patricia Krenwinkel a Linda Kasabian se vydali žlutým Fordem do Cielo Drive, aby před zavřenou elektronickou bránou vylezl Watson z auta na telefonní stožár a přestřihl dráty, které vedly k dvěma pozemkům. Potom sjeli autem dolů a vrátili se pěšky. Watson dívkám řekl, že půjdou do domu, kde kdysi bydlel Terry Melcher, a všechny tam zabijí. Řádění, které se zapsalo do historie, mohlo začít. Pak už se jen bodalo, mučilo a zabíjelo...

Manson kolem sebe šířil auru svatého muže, někdy se označoval za reinkarnovaného Ježíše. Lidé ho následovali, především ale mladé ženy. Potkával se i s mnoha slavnými lidmi, jedním z nich byl Dennis Wilson, zakladatel Beach Boys. Jeho hlavním stanem byl ranč George Spahna. Klíčovou rolí hrály také halucinogeny a LSD.

Mezi prvním červencem a devátým srpnem pozabíjeli jeho příznivci osm (respektive devět, s těhotnou Sharon) lidí. Vždy jednali na Mansonův příkaz. Své oběti trýznili děsivým způsobem, jejich krví psali na stěny. Případu se dostalo tak velké mediální pozornosti právě kvůli ubodání herečky Sharon Tate, která byla ubodána v luxusní rezidenci na Cielo Drive.

V kultuře žije dál

Všichni členové jeho rodiny dostali - kromě Kasabian, která v případu figurovala jako korunní svědek - trest smrti, který jim byl později změněn na doživotí. Tex Watson a Patricia Krenwinkel jsou ve vězení dodnes. Mansonovi nebylo prokázáno, že by spáchal osobně vraždu, ale do vězení šel také. Do dubna 2012 žádal o podmínečné propuštění dvacetkrát, vždy neúspěšně. V listopadu 2017 zemřel po dlouhé nemoci.

Je až děsivé, jak jeho odkaz v kultuře přetrval. Jeho písně hráli například Guns’n’Roses, do vězení za ním chodili špičkoví američtí reportéři. Jeho příjmení si za umělecký pseudonym zvolil Marilyn Manson. Za jeho popularitou je americká posedlost zločinci, která je v této zemi obzvlášť silná. Média udržela Mansona i po smrti vlastně naživu.

