Děsivá proroctví léčitele a jasnovidce Edgara Cayce: Zkáza, utrpení i druhá světová válka

Budoucí prorok se narodil v roce 1877 v Kentucky jako jedno z šesti dětí svých farmářských rodičů. Když Edgar nastoupil do školy, přišly první problémy. Špatně se učil. Jednou to doháněl tak dlouho, až na učebnici usnul. Ve snu k němu sestoupila bytost podobná víle, která jej ujistila o pomoci, která se blíží z jiného světa. A také že ano. Po noci prospané na učebnici znal ráno Edgar všechny podrobnosti, které bylo možné v knize nalézt. Není divu, že tento způsob „studia“ pak opakoval pravidelně a bez problému se stal nejlepším studentem z ročníku.

Vyléčil sám sebe

Podobně si po nešťastném zásahu míčem při školním zápasu ve spánku diagnostikoval úraz a také navrhl léčbu, která zabrala. Měl tím nakročeno ke kariéře jasnovidce a léčitele, které se také v dalším životě držel, ale profesionálně se jí věnovat nechtěl, a to i přes naléhání mnohých přátel i dalších lidí z oboru na hranici reality a fikce. Když jednoho dne při nemoci ztratil hlas, odešel do učení a stal se fotografem, kde – jak správně tušil – mohl pracovat i potichu. Ačkoliv se mu později hlas – prý s pomocí známého hypnotizéra –vrátil, k úplnému vyléčení pravděpodobně již nedošlo a problémy se nepravidelně vracely.

Obával se, aby z něj nebyl vrah

Cayce zjistil, že má schopnost diagnostikovat nemoci a doporučovat nejlepší léčbu. Vše se dělo ve stavu jakéhosi transu, což mu ale nedávalo jistotu, že to, co dělá, je pro jeho klienty to nejlepší. Proto si také nikdy nechtěl za svoje věštby a doporučení brát žádné peníze a stále jej provázely zlé myšlenky, zda někomu neublížil. Domníval se, že jediný člověk, který by na základě jeho doporučení zemřel, z něj učiní vraha.

Silně věřící prorok

Věštcova vidění se ale netýkala jen nemocí lidí, kteří se na něj obraceli s prosbou o radu. Jako silně věřící člověk například popisoval okamžiky z Ježíšova života, ale hovořil také o vzniku samotného lidstva nebo o návštěvách mimozemšťanů na naší planetě. To jsou samozřejmě zprávy, kterým můžeme, nebo také nemusíme věřit.

Pak se ale dochovaly také záznamy jeho předpovědí, z jejichž konkrétnosti mrazí, zvlášť když si uvědomíme, jak pravdivé a přesné byly. Jeho přátelé by se třeba zachovali docela jinak, kdyby několik měsíců před krachem newyorské burzy prodali svoje akcie, jak jim Edgar Cayce doporučoval. Měli tehdy jeho rady za zbytečné a zle na to doplatili.

Válka mu vyšla – a co dál?

Vyšla bohužel i další z Caygových předpovědí, která hovořila o druhé světové válce. Psal se rok 1935 a spící věštec v jednom ze svých stavů, v nichž se propadal do jiného světa, popsal hrůzy ozbrojeného konfliktu i spojenectví Německa, Rakouska a Japonska. Měli bychom se tedy jeho proroctví obávat?

Co předpověděl pro naši dobu a budoucnost? Podle všeho bohužel ani tentokrát nemá jít o nic, na co bychom se měli příliš těšit. Pohyby zemských desek, jež podle jeho mínění vyvolají velké otřesy a dokonce i změny v podobě celých kontinentů, mají mimo jiné srovnat se zemí taková města, jako je San Francisco, Los Angeles nebo New York.

