Harry a Meghan prý dokumentem na Netflixu překonají pozdvižení z rozhovoru s Oprah Winfrey

Idylické začátky vztahu vévody a vévodkyně ze Sussexu rychle vystřídal pláč a zoufalství. To vše znázorňovaly i oficiální trailery k dokumentu o Harrym a Meghan, které zvedly ze židle nejednoho Brita.

Princ Harry totiž promluvil nejen o rasismu v Buckinghamském paláci, ale také o tom, co všechno musí vytrpět ženy, které se provdají do královské rodiny. Celý trailer provázela také vzpomínka na smutný osud Harryho matky, princezny Diany.

Je Británie královstvím rasismu?

Podle expertů může série dokumentů o Harrym a Meghan způsobit pro britskou monarchii jednu z největších krizí za několik posledních let. Stojaté vody obklopující královskou rodinu pár naposledy rozvířil na začátku roku 2021 rozhovorem s americkou moderátorkou Oprah Winfrey, ve kterém Meghan obvinila některé členy královské rodiny z rasismu. Dokumenty by měly podle specialistů pozdvižení způsobené loňským rozhovorem zdaleka překonat.

V dokumentu Harry Meghanino tvrzení ještě více podpořil. Svěřil se, že jedním z největších problémů, kterým musela Meghan jako nový člen královské rodiny čelit, je obrovský tlak ze strany médií. Harryho rodina prý ale Meghan před obtěžováním ze strany médií nijak nechránila. Argumentem královské rodiny bylo, že si Meghan zkrátka musí projít tím, čím si prošly všechny ženy, které se provdaly do královské rodiny a nebraly v potaz element rasy jeho manželky, který mezitím plnil novinové sloupky.

V dokumentu totiž princ Harry prohlásil, že je v jeho rodině „obrovská míra nevědomé zaujatosti“ vůči ostatním rasám, jak informuje BBC. „Ve skutečnosti to není nikoho vina, ale jakmile na to bylo poukázáno nebo jste to v sobě identifikovali, musíte to napravit,“ uvedl Harry v dokumentu.

Princezna Diana

Harry také zavzpomínal na to, jak se s Meghan seznámili. Údajně se setkali na drinku v londýnském Soho přes jednoho z jejich přátel na Instagramu. Harry popsal jejich vztah jako „velký milostný příběh“ a dokonce i okomentoval, proč se rozhodl vzít si někoho neurozeného původu.

Podle prince má většina členů královské rodiny nutkání vzít si někoho, kdo se do královské rodiny bude hodit, místo někoho, s kým jsou předurčeni být. Harry ale údajně, stejně jako princezna Diana, následoval místo rozumu své srdce.

„Moje máma dělala většinu rozhodnutí srdcem, možná dokonce všechna - a já jsem syn své matky,“ řekl Hary.

Vysvětlil dokonce i to, proč se nakonec zřekl svého královského titulu. Měl údajně obavy o bezpečnost své rodiny. Proti Meghan a jejich společnému synovi Archiemu se prý rozdmýchala obrovská úroveň nenávisti a Harry chtěl svou rodinu udržet v bezpečí.

Meghan údajně kdysi obětovala svou svobodu a vše, co znala, aby se k Harrymu připojila v jeho světě, nakonec ale nastal čas na to, aby Harry udělal to samé pro ni a připojil se k ní v tom jejím.

Zdroj: BBC, The Guardian, Daily Mail

