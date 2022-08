Ideální místo pro poslední prázdninový výlet je jen pár kilometrů za Prahou. Potěší milovníky dějin, přírody, sportu i pohádek

Nedá se nic dělat. Prázdniny zkrátka končí a ať se nám to líbí nebo ne, zase se vrátíme do běžných kolejí. Ale ještě není čas na zoufání, je tady poslední srpnový víkend a byl by hřích nevyužít teplého počasí a volných dní k výletu celé rodiny. Doslova ideálním místem, které nadchne snad každého, je Svatý Jan pod Skalou. Tuhle malou obec s přibližně dvěma stovkami obyvatel najdeme jen třicet kilometrů od hranice hlavního města směrem na Beroun. Na jednodenní výlet je to tedy z Prahy jednoznačně příhodné místo. A navíc - jen málokde najdeme tolik zajímavostí jako právě v tomto kraji. Jen posuďte sami.

Klášter sloužil lecjakým účelům

Ještě než se zamilujete do nádherného koutu naší republiky, je dobré dozvědět se něco málo o jeho historii. Tu prý začal psát svatý Ivan, poustevník, který jeho krásu objevil již v 9. století a usadil se ve zdejší jeskyni. Už přibližně o dvě stě let později najdeme zmínky o kapli, která zde stála a slavný kníže Břetislav ji věnoval Benediktinům a další rozvoj místa na sebe nenechal čekat.

Vyrostl zde klášter, jehož další osudy byly víc než zajímavé. Prošel hned několika proměnami, kdy se z něj stal nejprve v roce 1785 zámek, ale po vzniku republiky sloužil dětem jako škola - tedy než další, poválečný, režim usoudil, že jde o prostory vhodné k “ubytování” vězňů. Ty po roce 1958 překvapivě vystřídali sami příslušníci StB, jimž patrně přišlo líto nechat tak krásné místo nekalým živlům, a tak zámek přeměnili na prostory pro vlastní vzdělávání.

Památky, nebo raději přírodu?

Ten, kdo do Svatého Jana pod Skalou přijede za památkami, určitě nemine ani Poutní kostel Narození sv. Jana Křtitele se vchodem do jeskyně poustevníka Ivana, který zde odpočívá dodnes. Že nejste tak docela zaměřeni jen na historii a její památky, ale raději obdivujete krásy přírody? I tak je právě pro vás Svatý Jan pod Skalou ideálním místem na výlet. Vesnička se totiž rozprostírá v neuvěřitelně malebných kulisách světlých strmých vápencových skal, které také tvoří její dominantu výškou až 150 metrů. A to vše uprostřed lesů a luk, v krajině, kde se můžete seznamovat s historií tak vzdálenou, že je zapsána jen lasturami a otisky dávných živočichů ve vrstvách kamene.

Něco pro náruživé sportovce

Možná vás neláká ani samotná nádhera přírody a rádi si ve volných dnech protáhnete tělo větším sportovním výkonem. I když se to může zdát neuvěřitelné, znovu je Svatý Jan pod Skalou jako stvořený i právě pro vás. Strmé svahy, po nichž není výstup na vrchol žádnou pokojnou lázeňskou procházkou, přímo vybízejí ke zdolání. Odměnou je nádherný pohled od kříže na samém okraji srázu. Ale pozor - tahle vyhlídka není nic pro neposedné děti, protože tady chybí (nebo vlastně nikdy nebylo instalováno) zábradlí. Výhledu do krajiny tak nic nebrání, ale je nutné dávat si větší pozor na svoje bezpečí, zvláště po dešti.

A něco pro děti (i pro ty dospělé)

Máte děti a zatím jste pro ně ve Svatém Janu pod Skalou nenašli nic, co by je mohlo zajímat? Není problém to napravit. Právě pro ně je tady připravena pohádková stezka - příjemná procházka okolím s obrázky místních strašidel, větší děti se mohou dozvědět něco nového na dendrologické stezce a minimálně všechny kluky bez rozdílu věku pak nadchnou stroje a technika před technickým skanzenem Solvayovy lomy.

Ještě váháte? A nad čím? Tenhle prázdninový víkend je přece poslední.

Zdroj: Kudyznudy, wikipedie, web obce

KAM DÁL: Krutá smrt Alexandra Velikého: Žil ještě několik dnů poté, co ho prohlásili za mrtvého. Co se dělo s jeho stále živým tělem?