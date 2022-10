Konec lidstva je na dosah: Zbývá nám jen pár let, tvrdil již dříve profesor Fenner. Vysvětlil, co se s lidmi stane

Frank Fenner není ani věštec, ani cestovatel časem, nevládne žádnou z forem magie, ale to, co píše a říká, vyvolává děsivé představy. Podle jeho znalostí a zkušeností stojí lidstvo tak blízko svému konci, že bychom snad měli pomalu začít sepisovat závěť a balit kufry. Podle jeho názoru totiž nám, jako lidem na Zemi, zbývá přibližně posledních sto let. Co se v průběhu tohoto (z pohledu historie) krátkého období podle jeho předpovědi stane?

Konec existence lidstva je blízko

Jak vědec prozradil pro deník The Australian, nebude patrně lidstvo samo, které se bude brzy se světem loučit. Spolu s ním skončí svou pouť historií i některé další živočišné druhy. „Je to nevratný proces a já se obávám, že už je pozdě na jeho nápravu, ačkoliv se o to někteří snaží,“ uvedl tehdy pětadevadesátiletý emeritní profesor, kterého bychom rozhodně měli brát vážně. Byl totiž jedním z těch, kteří se podíleli například na vymýcení pravých neštovic. S lidstvem a principy jeho fungování má tedy Frank Fenner opravdu dost zkušeností na to, aby se dokázal alespoň přiblížit pravdě, i když tragické. A protože svoje odhady zveřejnil již před dvanácti lety, čas nám dnes odtikává zdánlivě ještě rychleji.

Můžeme si za to sami

Na vině dnes již nezvratného vývoje je zvaný antropocén, tedy období, kdy Zemi vládnou lidé a vše přizpůsobují svým potřebám. Tím narušujeme přirozený běh procesů v přírodě a ovlivňujeme klima. Zároveň dochází se zlepšujícími se podmínkami pro život - ať se nám to tak jeví, nebo ne - k přelidňování planety. Na tohle všechno podle australského profesora již brzy doplatíme.

Aboriginci vědí své...

Možná snad, kdyby nebylo vědy a tak rozsáhlého vlivu lidí na přírodu, mohli bychom tady v klidu žít ještě krásných padesát tisíc let, myslí si podle jeho vyjádření Aboriginci, tedy původní australští obyvatelé. Současný životní styl ale vede k docela jinému konci.

Jsou i optimističtější pohledy

To další z emeritních profesorů, Fennerův koleda Stephen Boyden, dává lidstvu přece jen víc naděje na příjemnější zítřky. Věří totiž, že si lidé svoje chyby uvědomí s dostatečným předstihem před okamžikem, po jehož překonání už skutečně nebude návratu, a půjdou cestou ekologické udržitelnosti, a tím i zachování vlastního rodu.

Jak to tedy s lidstvem bude a stihneme ještě všechno zachránit? Nebo měl profesor Frank Fenner krutou a nelítostnou pravdu?

