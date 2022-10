Bolavé klouby na podzim mohou být minulostí: Stačí dodržet pár jednoduchých pravidel

Je to tady zase - vlhké a chladné počasí našim kloubům rozhodně moc klidu a pohody nepřináší, zvlášť těm, které už přece jenom mají trochu něco za sebou a pamatují výšlapy na Sněžku nebo hodně okopaných záhonů na zahradě. Většina z nás proto právě na podzim pozoruje, že se jejich klouby vzpírají větší námaze bolestí, které bychom se rádi vyvarovali. A částečně to také jde, jen je třeba znát některé fígle, které pomohou v boji s podzimními problémy.

V teple a suchu

Už naši předci dobře věděli, jak je důležité uchovat si nohy v teple. A to je také první a jedna z nejdůležitějších rad, kterou je možné na podzim bolavým kloubům poradit - a nejen těm na nohách. Chlad a vlhko je pro klouby doslova pohromou, proto se je snažme držet nejen v teple, ale také v suchu. V dnešní době, kdy je k dostání speciální oblečení doslova do každého počasí a pro každou příležitost, není nemožné obléknout se citlivě k našim kloubům i na podzimní horskou túru.

Pozor na tlak

Na horách ale přece jen dávejme ještě o něco větší pozor, protože na klouby působí i změny tlaku, který je ve vyšších oblastech přece jen jiný než v nížinách. Pokud se tedy potýkáme s vleklými bolestmi, bylo by lepší alespoň v tomto období vynechat přesuny mezi nížinami a vrcholy hor. A pokud jdeme ven v chladnějším a sychravém počasí, není žádnou ostudou vzít si rukavice i ve chvíli, kdy ještě nemrzne. Právě prochladlé prsty mohou přinést velkou bolest, která se přenese dokonce až do ramenního kloubu. Ideální je tedy nechávat si rukavice u dveří, abychom na ně určitě nezapomněli.

Pohodlí ano, ale jsou tu hranice

Bolavé klouby svádí k většímu pohodlí, určitě je příjemnější si v takové chvíli sednout do tepla ke krbu nebo k televizi, než se přinutit vyrazit na procházku. Ale to je velká chyba. Klouby potřebují správné prokrvení a cvičení - a to i ty, které právě trochu bolí. Takže: dobře obléct a obejít alespoň krátkou trasu je to nejlepší, co pro své bolavé klouby můžete udělat (samozřejmě podle možností). Po procházce se pak můžete v klidu uvelebit v křesle nebo na kanapi a k prohřátí kloubů využít třeba i vyhřívanou podložku nebo deku.

Dobré jídlo je základ

Správná životospráva není jen ve cvičení nebo procházkách, ale samozřejmě také ve stravování. A tak bude dobré do jídelníčku zařadit třeba filé, čerstvou zeleninu, kvalitní maso i olivový olej. Vitamíny a další látky, které tak tělu dodáme, se vrátí ve zdravějších kloubech, a o to přece jde. Neměli bychom zapomínat na přísun vitamínu D a zdravých tuků, které nabízí například avokádo. Možností je také konzumace rybího tuku, ačkoliv je mnohými odmítán pro svoji chuť. Jde o to rozhodnout se, jestli je horší chvíle nepříliš lahodného polknutí, nebo bolavé klouby.

Zdroj: everydayhealth, thegreenfields

