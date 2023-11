Konec lidstva může přijít kdykoli. Zabijáky planet neuvidíme včas, nemáme šanci

Ráno 15. února 2013 vyletěl ze směru vycházejícího slunce meteor o velikosti kamionu a explodoval v ohnivé kouli nad městem Čeljabinsk v Rusku. Meteor, který krátce zářil jasněji než samotné Slunce, explodoval s 30krát větší energií než bomba, která zničila Hirošimu, vybouchl asi 22 kilometrů nad zemí.

Výbuch rozbil okna na více než 7 000 budovách, dočasně oslepil chodce, způsobil okamžité popáleniny ultrafialovým zářením a jinak zranil více než 1 600 lidí. Naštěstí nedošlo k žádnému známému úmrtí. Čeljabinský meteor je považován za největší přírodní vesmírný objekt, který vstoupil do zemské atmosféry za více než 100 let. Žádná observatoř na Zemi to však neviděla. Když letí ze směru slunce, pro lidstvo to znamená, že je slepé, dokud není pozdě.

Mohou vyvolat vymření lidstva

Podobné události jsou naštěstí neobvyklé. Podle odhadu Evropské kosmické agentury (ESA) horniny o velikosti čeljabinského meteoru – zhruba 20 metrů široké – narušují zemskou atmosféru jednou za 50 až 100 let. Větší asteroidy nás zasahují ještě méně často. K dnešnímu dni astronomové zmapovali oběžné dráhy více než 33 000 „blízkozemních“ asteroidů a zjistili, že žádný nepředstavuje riziko zasažení naší planety minimálně v příštím století.

Ale co asteroidy, které nevidíme? Těch jsou tisíce, včetně některých dostatečně velkých na to, aby zničily města a potenciálně vyvolaly hromadné vymírání obyvatel. Podle odborníků se pohybují po neznámých trajektoriích. Je to krutá realita, která astronomy logicky znepokojuje. Na druhou stranu odborníky motivuje k tomu, aby hledali nové a nové možnosti, jak tato tělesa spatřit.

„Nejproblematičtější objekt je ten, o kterém nevíte,“ řekla pro Live Science Amy Mainzer, profesorka planetární vědy na University of Arizona a hlavní výzkumná pracovnice NASA zabývající se „lovem“ asteroidů.

Pro lidstvo bude neviditelný

Slunce každou chvíli skryje před zraky pozorovatelů nespočet asteroidů. Toto zahrnuje neustále se otáčející asteroidy Apollo – blízkozemské objekty, které tráví většinu času daleko za oběžnou dráhou Země, ale občas zkříží cestu naší planetě. Také jde o zatím tajemnou třídu asteroidů Aten, které obíhají velmi blízko Země.

„Asteroidy Aten jsou nejnebezpečnější i proto, že byste je nikdy neviděli přicházet – nikdy nejsou v temnotě noční oblohy, vždy obíhají Zemi na její denní části,“ vysvětluje Scott Sheppard, vědecký pracovník Carnegie Institution for Science. Většina těchto vesmírných kamenů je pravděpodobně dostatečně malá, aby při kontaktu zcela shořela v zemské atmosféře.

Zabijáci měst a planet

Odhaduje se však, že existuje také mnoho neobjevených asteroidů dostatečně velkých, aby přežily propad atmosférou a způsobily při dopadu katastrofální lokální škody. Asteroidům s tímto ničivým potenciálem se někdy přezdívá „zabijáci měst“.

„Myslíme si, že jsme našli zhruba 40 % těchto asteroidů,“ uvedla Amy Mainzer. Podle odhadů NASA zbývá najít asi 14 000. V záři slunce na nás také mohou dopadnout ještě mnohem větší objekty. Ačkoli je to vzácné, hrstka asteroidů zvaných „zabijáci planety“, které měří více jeden kilometr v průměru, se také v záři slunce skrývá. Jsou schopny zvednout dostatek prachu, aby vyvolaly událost na bázi globálního vyhynutí.

V roce 2022 Sheppard a jeho kolegové objevili jednoho takového planetárního zabijáka zakrytého Sluncem. Popsali ho v článku v The Astronomical Journal. Objevili 2022 AP7 – 1,5 km širokého giganta. Dnes je neškodný, což se ale možná nedá říct o asteroidech, o kterých dosud nemáme ani tušení.

Zdroje: redakce, livescience.com, killerasteroids.org

