Krym v plamenech: Řízené střely mohou změnit průběh války. Mají dosah, který ohromí

Jestli se něčeho ruský agresor od začátku války na Ukrajině, kterou vyvolal, obává, jsou to řízené dalekonosné střely. Jejich dodávku si hned zkraje konfliktu přál ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Střely ATACMS (Army Tactical Missile System), které Washington Kyjevu dodává, vyrovnávají slabiny, a bojující země tak má k dispozici rakety, jež si najdou svůj cíl i na vzdálenost až 300 km.

Krym v ohrožení

Pro USA byl přitom docela dlouho přijatelný poloviční limit, protože nejen prezident Joe Biden se obával, že zvýšený dosah na již zmiňovaných 300 km ve výkonnější verzi povede k další eskalaci války. Nyní to již však neplatí. Jak uvedl server Popular Mechanics, Bidenova administrativa zvažovala dodávku střel Ukrajině od září minulého roku.

Kromě schopnosti zasahovat velmi vzdálené cíle má střela další přednosti. ATACMS je přibližně třikrát rychlejší než střely s plochou dráhou letu, což umožňuje, aby zasahovaly rovněž mobilní cíle. Odpal rakety lze připravit během několika minut a to na druhé straně usnadňuje ničení cílů, které se přesunují, jako například letadla a vrtulníky na letištích nebo lodě v přístavech.

Ruská černomořská flotila měla špatný den

Nespornou výhodou rakety, která ve výzbroji doplní i francouzskou střelu Storm Shadow, kterou mají Ukrajinci také k dispozici, je schopnost zasáhnout okupovaný Krym, neuralgický bod, na němž již od začátku války provádějí Ukrajinci přesně zacílené záškodnické operace na moři i na zemi. Ty jsou v řadě případů účinné, hlavně na moři.

Před několika dny Ukrajinci použili ATACMS k útoku na vybrané cíle v Sevastopolu, Simferopolu a na jiných místech, kde byly hlášeny silné výbuchy. Kyjev potvrdil, že se mu podařilo potopit ruskou minolovku, a ukrajinské ministerstvo obrany v ironickém duchu napsalo, že ruská černomořská flotila zažila další špatný den.

Kerčský most v ukrajinském hledáčku

Jak připomíná časopis Forbes, v nebezpečí by se mohl ocitnout rovněž Kerčský most spojující ruskou pevninu s anektovaným Krymem. Na důležitou dopravní spojnici Ukrajinci zaútočili již v říjnu 2022, kdy se část konstrukce mostu zřítila. Není vyloučeno, že Ukrajinci budou chtít most zcela zničit, aby zabránili přísunu dodávek zbraní.

Jak uvádí web Popular Mechanics, výrobce ATACMS, společnost Lockheed Martin, produkuje či modernizuje 500 nových střel za rok, aby uspokojila také vysokou zahraniční poptávku. Rakety jsou dodávány mimo jiné Řecku, Jižní Koreji a Polsku, míří také na Blízký východ – do Kataru či Spojených arabských emirátů.

Ničivý i psychologický efekt

Na střele ATACMS se začalo pracovat v osmdesátých letech, rakety jsou odpalovány z vozidla. Jsou určené k ničení pozemních a jiných cílů, mohou ale také sloužit k zajištění taktické podpory pěchoty. Není pochyb, že ATACMS v ukrajinské výzbroji pozvedne vojenské akce obránců před ruskou invazí. Schopnost zasáhnout velmi vzdálené ruské cíle má kromě ničivého účinku ještě nepopiratelný psychologický efekt.

