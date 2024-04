Ruský šrot ve válce s Ukrajinou: Do boje vyjely i muzejní kousky z doby Stalina

Ač se to zdá možná neuvěřitelné, Rusko na Ukrajině šetří své nejmodernější a současně problematické zbraně, a proto ve válce můžeme vidět i značně zastaralé tanky, například T-54 a T-55, jak uvádí server Army Recognition.

Stalinovo tankové muzeum

T-55 byl použit například při potlačování maďarského protikomunistického povstání v roce 1956 a o 12 let později. T-55 se podíval rovněž do války v Zálivu v roce 1991 na straně Iráku. Americké a britské tanky jej však likvidovaly, a to i na vzdálenost 23 kilometrů.

Na frontě bojuje také sovětský tank T-62, který byl poprvé uveden v roce 1961. Tanku zbylo mnoho stejných vlastností jako u T-55, nicméně přece jen zde došlo k určitému posunu, když tanky T-62 byly poprvé vybaveny kanonem s hladkým vývrtem hlavně, což znamenalo technologický pokrok. Mozaiku zastaralosti pak doplňuje novější tank T-72, který vstoupil do služby v roce 1973. Na frontě byl již několikrát spatřen původní model ze 70. let, nicméně vozidlo Rusko modernizuje, verze T-72B3M má například nový systém řízení palby a vylepšenou ochranu pancíře.

Nelichotivá konfrontace se západními tanky

Studenoválečné tanky se nezřídka přímo střetávají s moderními západními tanky, které dodává Kyjevu Západ. Není proto asi překvapivé, že zmíněná vozidla ještě sovětské školy v konfrontaci s takovou technikou v drtivé většině případů pohoří. Nicméně pro Rusko vždy účel světil prostředky a nasazování i tak zastaralých tanků na frontě může přinést ve větším množství podle Moskvy určité válečné úspěchy.

Rusko používá na Ukrajině málo svých nejlepších tanků (T-90M či T-80BVM), protože se o ně jednoduše obává, a kompenzuje jejich nedostatek na válečném poli bez nadsázky právě muzejními exponáty. Na toto rozhodnutí mělo nepochybně vliv, že Rusko zaznamenalo několik ztrát svého aktuálně nejlepšího tanku na frontě, již zmíněného T-90M, který zlikvidovali Ukrajinci. Na Ukrajině pak pro jistotu vůbec neoperují tanky T-14 Armata, což je jeden z nejdražších a nejproblematičtějších projektů ruského zbrojního průmyslu za poslední dekády.

Ztráty, které narůstají

Na druhé straně však rezervovanost v nasazování tanků ze strany Ruska svědčí o tom, že agresor, který vojensky napadl před dvěma lety svého souseda, zaznamenává poměrně velké ztráty tanků obecně, ač se k tomu veřejně nepřizná. Čísla však hovoří jasně a jsou současně důkazem, že západní tanky v ukrajinském užívání působí invazorovi značné ztráty: od začátku války ztratilo Rusko již přes 3 tisíce tanků, ať už se jedná o modernější, či starší typy, jak uvedla agentura Reuters.

Celkem sčítá Rusko dramatické ztráty vojenské techniky vůbec, od začátku konfliktu na Ukrajině přišlo o více než 15 000 kusů, což zahrnuje nejen tanky, dělostřelecké systémy, raketové systémy, ale také válečné lodě (hlavně v Černém moři), nákladní automobily či bezosádkové systémy a drony. V ničení ruských tanků vydatně pomáhají západní dodávky přenosných protitankových střel Javelin, které se v boji zvlášť osvědčují. Důležité rovněž je, že západní spojenci dodali Kyjevu protitankové rakety, jako výše zmíněný Javelin, ale i další podobné zbraňové systémy již na počátku ozbrojeného konfliktu.

I Ukrajina krvácí

Abychom byli objektivní k druhé straně válečného konfliktu, je třeba říct, že rovněž Ukrajina za dva roky války ztratila velkou část svých obrněných vozidel včetně tanků. Do války šla s poloviční kapacitou tanků oproti silnějšímu sousedovi. Také Ukrajina má ještě ze sovětských dob ve výzbroji dýchavičné tanky T-55, T-62 nebo T-64. Tato vozidla jsou pak doplněna moderními západními tanky v čele s německým Leopardem 2, americkými Abrams, které na Ukrajinu dorazily v září minulého roku, či britskými Challenger 2. Ukrajinské ztráty tanků oscilují, k únoru 2023 měli obránci před ruskou invazí přijít o 700 kusů tanků. Nyní to bude v době, kdy Rusové převzali na frontě iniciativu, mnohem vyšší číslo.

Nicméně na rozdíl od Ukrajiny má Rusko velkou výhodu v tom, že jednak jeho ekonomika přešla již před časem na válečnou výrobu a jednak má tisíce tanků, a to i starších v rezervě k okamžitému nasazení. Takové kapacity naopak Ukrajině chybí. Kyjev pak řeší už dlouhou dobu logistické problémy, které souvisí s tím, že ve výzbroji má aktuálně několik typů západních tanků, jichž není dostatečné množství ani na důslednou obranu, ani na samotný útok, který by znamenal skutečný průlom na frontě.

Na druhou stranu nemá ani Rusko zatím dostatečnou kapacitu na to, aby vedlo na frontě efektivní průlomové operace s cílem ovládnout celé území Ukrajiny, protože s vojenským šrotem zahrnujícím tanky poválečné doby to půjde jen stěží.

