Ruská Tornada mění pravidla válečné hry. Raketomety, proti kterým Ukrajina teprve hledá obranu

Silné ruské raketomety už úřadují na horkém ukrajinském bojišti. Na něm můžeme najít mimo jiné i Tornada, která má Rusko k dispozici ve dvou verzích: Tornado-S a Tornado-G. Hlavní výhodou tohoto zbraňového prostředku je ničivá síla a účinný dostřel. Maximální dostřel systému činí 200 km, se satelitní navigací potom 120 km.

Tornada víří bojový vítr na Ukrajině

Tornado-G má čtyři řady deseti odpalovacích trubic, přičemž každá z nich vypouští jednu raketu ráže 122 mm. Zbraň má na rozdíl od Tornada-S vylepšené řízení palby a je přesnější. Tornado-G má postupně nahradit v ruské výzbroji starší, ale stále používaný (i na Ukrajině) BM-21 Grad. Tornado-G k efektivnímu ničení nepřátelských pozic používá již zmíněné rakety ráže 122 mm, tříštivo-trhavé, trhavé či protitankové.

Raketomet je zvlášť účinným zbraňovým prostředkem k likvidaci obrněných vozidel, minometů, bunkrů, velitelských stanovišť a dalších jinak odolných cílů. Nicméně je třeba na tomto místě zmínit i skutečnost, že raketomet může odpalovat i přesně naváděnou munici, čímž se ještě násobí účinnost přesných útoků směřovaných na jedno místo. Jako velká výhoda se pak jeví to, že Tornado dokáže odpálit všech 40 raket, které nese, během pouhých 20 sekund, takže pokud je veden zejména překvapivý útok na vybrané cíle, má potenciál nadělat opravdu velké škody zaskočenému nepříteli.

Kyjev hledá efektivní protizbraň

Další předností Tornada je i schopnost rychle opustit místo, odkud byla vedena palba, což snižuje šanci na to, aby došlo k nepřátelskému protiútoku. Nevýhodou Tornada-G je pak zejména jeho nízký počet, který se má blížit pouze dvěma stům. Oproti starším raketometům, například již zmíněnému BM-21 Grad, je Tornad-G tedy málo, proto chce Rusko navyšovat jejich produkci a technologicky je dál zdokonalovat. Ruský vojenský odborník Alexej Leonkov řekl listu Izvestija, že Rusko zvyšuje dál výrobu rozmanitých raketometných prostředků, jak uvádí web Eurasian Times.

Horší zprávou pro Ukrajinu je, že nemá zcela adekvátní obranu, salvový raketomet, který je často v ruském hledáčku, a to i Tornad, je sice vysoce efektivním systémem, který obráncům před ruskou invazí reálně pomáhá, nicméně je považován za méně účinný než Tornado-S, co se týče funkcí, jak uvádí server Eurasian Times. Na druhou stranu HIMARS je přesnější než jiné ruské raketomety, například BM-27 Uragan nebo BM-30 Smerč.

Pro Ukrajinu je tak důležité, aby dostávala zejména více moderních západních raketometů včetně systémů HIMARS, pak by mohla eliminovat tuto ruskou výhodu. Kromě Ukrajiny byla Tornada nasazena i ve válce na Donbasu (2014–2022) a zasáhla i do občanské války v Sýrii. Tornada s dalšími raketomety, které jsou v textu zmiňovány, jsou ruskou komparativní výhodou ve válce na Ukrajině. Ta je závislá na tom, jaké zbraně jí Západ aktuálně poskytne, vedle salvových raketometů HIMARS figurují i dýchavičné systémy jako například BM-21 Grad, a to i z logistického hlediska není jistě dobře.

