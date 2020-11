Krysí chrám: Tajemné místo v Indii, kde všude pobíhají hlodavci a kam si chodí věřící pro požehnání

Krysí chrám byl postaven už v 15. století uprostřed pouště v malém indickém městě Dešnok. Do dnešní podoby byl dostavěn na počátku minulého století a svůj domov v něm našly tisíce krys, které tam pobíhají po podlaze a šplhají po zdech. Najdete je úplně všude. Nikomu to ale není nepříjemné, lidé často do chrámu dokonce chodí, aby je krysy požehnaly.