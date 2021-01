Lewis Hamilton je bez práce, prý se bojí konkurence. Mercedes mu navíc nechce platit astronomický plat

Bývalý pilot F1 Artur Merzaira tvrdí, že Hamilton nechce v Mercedesu Russella proto, protože ten pro něj bude v nadcházející sezóně F1 největším soupeřem. Brit preferuje současnou dvojku Bottase, což má logiku. Finský závodník totiž občas působil jako "mouchy snězte si mě". Málokdy si dovolí odporovat přání slavnějšího kolegy a když dojde na lámání chleba na trati, raději ustoupí.

Věci se mění, dokonce i pro Hamiltona

Na první pohled se to může zdát jako malicherná zápletka. Který tým by si nechal utéct šampióna, který bude opět nejvážnějším adeptem na zisk titulu? Jenže u Stříbných šípů jde zřejmě vážně do tuhého. Šéf stáje Toto Wolff se nechal slyšet, že je připraven udělat jedničku z Russella. Důvodem může být i fakt, že Hamilton požaduje udržet svoji mzdu na 40 milionech liber ročně, což je v přepočtu hodně přes jednu miliardu korun. A Mercedes chce snižovat náklady.

„Věci se mění, dokonce i pro Hamiltona. Dříve nebo později dojde pilot do bodu, kde ho začnou mladší jezdci předjíždět. Je to tak v každé práci, formule 1 není výjimkou,“ řekl Merzaira nizozemskému De Telegraaf.

Šéf Mercedesu by nebyl zklamaný

Toto Wolf přitom ještě přilil olej do ohně a spekulacím nahrál. Připustil totiž, že by nebyl nijak smutný ani zklamaný, kdyby se Hamilton do týmu nevrátil. „Vůbec mě to netrápí. Je to Lewisovo rozhodnutí. Zároveň spolu ale hodně mluvíme a nic před sebou netajíme.“

Což ale možná nebude až tak pravda, protože Hamilton na svém instagramovém profilu naznačil, že dohoda s Mercedesem má být na spadnutí. Wolf ovšem zároveň mluví o tom, že jedničkou může být Russell. Jde tedy jen o předem domluvenou strategii, která má za úkol zajistit to, aby se Mercedes více objevoval v médiích? Nebo je to vysoká zákulisní hra, ve které je obyčejný fanoušek jen zbytečnou figurkou? Nejblížší dny zřejmě ukáží...

