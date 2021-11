Muž adoptoval psa z útulku, ten se ale u něj doma bál usnout. Důvody nového majitele dohnaly k slzám

Celý příběh začal tehdy, když si rodina přivedla nového člena domácnosti z útulku poprvé domů. Byl to ten nejlepší společník, byl přítulný, rád chodil na procházky a chytal hozené míčky, zkrátka ideální pes. Jeho nový páníček ale nechtěl, aby v noci chodil do jeho ložnice a budil ho, tak na dveře od ložnice nainstaloval malá vrátka.

Podivné chování

Tentýž večer si všiml něčeho podivného. Když se s manželkou chystali jít spát, tak viděl, jak si retriever stoupl na branku a nervózně sledoval, jak usínají. Ráno ho poté našel v té samé pozici, nevypadalo to, že by si přes noc sám odpočinul.

Jeho podivné chování pokračovalo. Tato situace se zkrátka každý večer opakovala. Muž se po několika dnech začal obávat o jeho zdraví. Takové chování přeci není normální. Poté, co ho vzal k veterináři, zjistil, že je v perfektní fyzické kondici. Něco to ale způsobovat muselo!

Řekl si, že to možná bude tím, že zkrátka není dostatečně unavený, tak si s ním další den celý den hrál, ale nepomohlo to. Nevzdal se a vyrazil do psího útulku, odkud si zlatého retrievera odvezl. Ukázalo se, že naprosto přesně vědí, co jeho podivné chování způsobuje.

Smutný příběh

Každý z pejsků v útulku si zkrátka prošel nějakou těžkou situací, než v útulku skončil. Ani ten jeho bohužel nebyl výjimkou. Útulek nového majitele informoval o tom, proč byl jeho pejsek do útulku přijat.

Prý se ve své první rodině stal zbytečnou zátěží po narození miminka. Jeho původní rodina se zkrátka nechtěla mimo péči o své dítě starat ještě o něj, a tak ho dala do útulku. Jeho bývalý majitel ale předpokládal, že se mu to nebude líbít a dost možná by také neustál pohled jeho psích očí při cestě do útulku. Počkal tedy na to, až usne, a do útulku ho odnesl spícího. Když poté Pooch otevřel oči, zjistil, že je v nějakém cizím prostředí a bez rodiny.

Důvodem, proč v noci nespal, ale za každou cenu se snažil být nablízku svému novému páníčkovi, je to, že se bál, že jakmile usne, tak opět skončí v útulku...

Když to muž zjistil, tak se neubránil slzám. Bylo mu Pooche neuvěřitelně líto a ten samý večer branku mezi dveřmi odstranil. Doufal, že to pomůže mezi ním a jeho novým pejskem vybudovat důvěru.

Trvalo to několik dnů, ale odstranění branky zabralo. Teď každou noc spokojeně spí vedle svého páníčka.

Zdroj: Reshareworthy

