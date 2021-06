Z ožraly a sukničkáře matematickým géniem. Stačila k tomu pořádná rána do hlavy během přepadení

Jason Padgett vidí matematcké vzorce všude, kam se podívá. Je matematikou tak posedlý, že sám od sebe porozuměl i velmi složitým matematickým konceptům. Nazývají ho géniem.

Tento prodavač gaučů z Aljašky ale nikdy v matematice nevynikal, jednoho večera, když se vracel z baru domů, se ale všechno změnilo. Před 17 lety žil v americkém státě Washington zcela jiným životem.

Jediné, co ho v té době zajímalo, byly diskotéky. „Celý můj život se točil kolem pití alkoholu, párty, holek a kocoviny,“ vzpomínal Jason. Matematika ho tehdy vůbec nezajímala. „Říkával jsem, matematika je úplně k ničemu. Jak ji vůbec můžeš použít v reálném světě? Myslel jsem si, že to byl hrozně chytrej názor. Fakt jsem tomu věřil,“ přiznal.

Jeho život se navždy změnil

V pátek 13. září 2002 se ale jeho život navždy změnil. Padgett toho večera vycházel ven z baru, kam zavítal s pár přáteli, a stal se obětí dvou zlodějů.

Útočníci ho praštili zezadu do hlavy a ukradli mu jeho koženou bundu. Chvilku prý ani nevěděl, kde je. Jediné, co si z útoku pamatuje, je moment, jak klečí na kolenou a neví, jak se na zem dostal. Když se trochu vzpamatoval, dokázal dojít až do protější nemocnice.

Lékaři mu sdělili, že utrpěl otřes mozku. Následně mu dali nějaké prášky na bolest hlavy a poslali ho domů.

Děsivé následky

Jakmile se ale Jason dopravil domů, ihned poznal, že něco není v pořádku. Vyvinula se u něj obsesivně kompulzivní porucha (OCD). Pro tuto nemoc jsou charakteristické úzkostné myšlenky a následné nutkavé opakování určité činnosti. Dokonce i tak banální věc, jako je umytí rukou, pro něj najednou byl problém. Nechtěl vycházet z bytu a obtěžovalo ho i světlo prosvítající skrz žaluzie.

„Pamatuji si, jak jsem na všechna okna přibil deky, aby mě to světlo neobtěžovalo, a stavebním lepidlem jsem přilepil vchodové dveře k futrům.“

Pouhé mytí rukou mu zabralo desítky minut, měl fóbii z všudypřítomných bakterií a slunečního svitu. Začal ale také vidět podivné obrazce, kamkoliv se podíval. „Bylo to krásné, ale zároveň děsivé,“ popisoval Jason.

Jednoho dne po rozsáhlém hledání na internetu narazil na stránku, která popisovala matematické obrazce – fraktály. Jde o opakující se geometrické tvary, podobné např. stavbě sněhové vločky. Byly nápadně podobné obrazcům, které viděl všude kolem, začal je tedy kreslit a byl přesvědčený, že to může být klíč k něčemu většímu.

Geniální talent

Jeho talent později objevil fyzik Max Planck a Padgett na jeho popud začal studovat matematiku na vysoké škole.

Vyšetření Jasonova mozku ukázalo, že po úrazu dostal "přístup" do dalších částí mozku, které většina z nás vědomě používat neumí. Dnes jezdí po celém světě, vypráví svůj příběh a matematicky vzdělává své obecenstvo.

Zdroj: BBC

