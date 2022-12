Nejmenší království na světě. Za jeho vznikem stála legenda o pozlacených zubech koz

Vzniku nejmenšího království na světě předcházela fáma o pozlacených kozích zubech, jak na svém webu uvádí BBC.

Království Tavolara je sice tím nejmenším královstvím na světě, ale jeho vznik opřádá s největší pravděpodobností větší množství mýtů a legend než ostatní. Tavolara je ostrovním královstvím, které se nachází na severovýchodní straně Sardinie a patří k obci Olbie, jak na svém webu uvádí Barnes.

Kraluje mu Antonio Bertoleoni, přezdívaný Tonino. Mimo kralování se věnuje také práci v jeho restauraci. Na oficiální ceremonie a královský protokol si příliš nepotrpí a na Tavolaře tak posledních 22 let vládne v žabkách a plážových kraťasech. Jeho poddanými je pouhých 11 tamních obyvatel a 100 horských koz.

Fáma o zlatých zubech

Divoké horské kozy, které na tomto ostrově pobývají již desítky let, mají zuby zbarvené do velmi sytě žluté barvy připomínající zlato, může za to jejich ostrovní strava. Živí se totiž mimo jiné i mořskými řasami a lišejníky.

Kdysi dávno, když ostrov ještě obýval Toninův pradědeček Paolo, se do širokého okolí rozšířila fáma, že kozy, které tu žijí, mají zuby ze zlata. Tato mylná zpráva poté tehdy doputovala až k vládci Sardinie Carlu Albertovi, kterého představa pozlaceného kozího chrupu velmi zaujala, a tak se vydal fámu osobně prozkoumat. V momentě, kdy doplul na Tavolaru, potkal Toninova pradědečka a představil se mu.

„Já jsem Carlo Alberto, král Sardinie,“ prohlásil tehdy údajně. „Já jsem Paolo, král Tavolary,“ odpověděl mu tehdy podle legend pradědeček současného krále nejmenšího království na světě.

Král Sardinie si pobyt na Tavolaře podle všeho nemohl vynachválit. Paolo totiž tehdy porazil několik koz a společně na ostrově tři dny hodovali. Carlo Alberto poté, co ostrov opustil, oficiálně potvrdil, že Tavolara není a nikdy nebyla součástí Sardinského království, a Poslal Paolovi svitek, který potvrzoval, že je jejím králem.

Dodnes se neví, jestli šlo o vděk za třídenní hodování, nebo jen velmi vydařený žert.

