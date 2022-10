Okinawa: ostrov, kde se lidé dožívají 100 let. Jaké je jejich tajemství?

Jedním z faktorů, který obyvatele Okinawy do určité míry odlišuje od ostatních, je to, jak k sobě lidé, kteří na tomto ostrově bydlí, mají blízko.

Pravidelně se vídají při akci zvané "moai". Toto označení pod sebou může skrývat vycházku, skupinové cvičení nebo jakoukoliv další aktivitu, kterou společně podniká skupina přátel.

Jako jedna z hlavních příčin jejich dlouhověkosti je totiž vnímáno ikigai, do kterého spadá mimo jiné i udržování sociálních vazeb. Jde o koncept, který vznikl právě v Japonsku a světu ho představil Hector Garcia a Frances Miralles v knize Ikigai: Japonské tajemství dlouhého a šťastného života.

Ikigai

Tento koncept označuje něco, co vašemu životu dává smysl. Ikigai lze mimo jiné také vyjádřit jako emoci, kterou cítíte, když se vám něco podaří.

Pro každého ikigai značí něco trochu jiného, může to být vaše práce, rodina, koníček nebo cokoliv jiného. To, jestli je něco vaše ikigai, poznáte mimo jiné i tak, že se zkrátka nemůžete dočkat, až se do dané činnosti znovu pustíte.

To, že ikigai opravdu přispívá k dlouhověkosti, dokazují i studie.

Podle celé řady Japonců je koncept ikigai klíčem nejen k dlouhověkosti, ale také ke každodennímu štěstí, které řadě lidí v životě schází. Každý člověk by měl vědět, co je jeho ikigai, a snažit se danou činností vyplnit alespoň několik minut každý den. Tento oblíbený koncept totiž dává životu smysl, který je poté spojen s motivací dožít se co nejvyššího věku.

Okinawané jedí do polosyta

K tomu, že se Okinawané dožívají více než 100 let, ale přispívá mimo jiné i jejich strava, která zahrnuje velké množství ovoce a zeleniny a téměř neobsahuje průmyslově zpracované potraviny a jídla s vysokým obsahem cukru. Obyvatelé tohoto ostrova si údajně také dávají pozor na to, aby se nepřejídali. Celý život se snaží jíst do polosyta.

Zdroj: BBC

